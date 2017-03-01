Найбільше за кордон Буковина продає деревину, а закуповує - текстиль

Зовнішня торгівля товарами Чернівецької області у січні 2017 року
Обсяг експорту товарів Чернівецької області у січні п.р. становив 7,2 млн.дол. США, імпорту – 6,3 млн.дол. США. Порівняно з січнем 2016р. обсяг експорту збільшився на 7,8%, імпорту – на 42,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 0,9 млн.дол. США - повідомляє Головне управління статитики Чернівецької області.
Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 51 країн світу.
Питома вага експорту товарів до країн ЄС становила 58,3% від загального обсягу експорту, імпорту з цих країн – 46,1% від загального обсягу імпорту.
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії (23,8% від загального обсягу експорту), Білорусі (13,1%) та Німеччини (9,1%).
Потреба в імпортній продукції задовольнялася, в основному, за рахунок поставок з Туреччини (28,5% від загального обсягу завезених у область товарів), Румунії (14,0%) та Китаю – (12,9%).
Товарна структура експорту у січні п.р. була представлена переважно поставками деревини і виробів з деревини (21,6% від загального обсягу експортованих товарів), текстильних матеріалів та текстильних виробів (19,2%), машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання (10,9%), готових харчових продуктів (13,4%) і меблів (12,1%).
У структурі імпорту найбільшу питому вагу складали текстильні матеріали та текстильні вироби (51,3% від загального обсягу імпортованих товарів), недорогоцінні метали та вироби з них (10,6%) і машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (9,2%).