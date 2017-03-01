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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:13
21 березня

За реалізацію наркотичних речовин чернвчанин отримав 6 років позбавлення волі

13:22
21 березня

Найбільше за кордон Буковина продає деревину, а закуповує - текстиль

13:17
21 березня

У Чернівцях вшанують Ольгу Кобилянську (заходи)

12:38
21 березня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

12:38
21 березня

Як студентам – контрактникам отримати податкову знижку

12:14
21 березня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 3 пожежі

11:39
21 березня

Директор лісогосподарського підприємства на Буковині укладав договори на користь зятя

10:48
21 березня

Підприємець - загальносистемник заповнює Книгу обліку доходів і витрат

10:47
21 березня

Зверніть увагу на правильність заповнення платіжних доручень

10:47
21 березня

Чернівецьким бізнесменам цього року повернули 18,4 млн. грн. ПДВ

16:45
20 березня

Через приховування цигарок буковинець позбувся автомобіля

15:32
20 березня

Майже всі буковинці мають вдома холодильники, мобільні, телевізори та менше половини - комп'ютери, велосипеди, авта

13:21
20 березня

До уваги платників, банків та органів Державної виконавчої служби в області щодо реквізитів рахунку для сплати зобов’язань до бюджету Пенсійного фонду України

13:06
20 березня

В пункті пропуску «Порубне» прикордонники виявили підроблені документи на автомобілі

12:32
20 березня

Від згубної звички цими вихідними загинуло 2 буковинців

12:20
20 березня

Письменниця Валерія Чорней презентує книгу «Яблуко в тайстрі» у Чернівцях

12:14
20 березня

На Буковині прикордонники виявили поблизу кордону понад 6,7 тисяч пачок сигарет

11:44
20 березня

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили більше двох мільйонів

11:43
20 березня

Які доходи потрібно задекларувати?

11:41
20 березня

Репетиторів чекають у податковій

11:28
20 березня

На Буковині на одне вільне робоче місце претендує 10 безробітних

11:05
20 березня

Буковина задає тон у захисті прав національних меншин

15:40
17 березня

ПАТ «Чернівцігаз» розробило та оприлюднило інформацію про маршрути переміщення природного газу

15:01
17 березня

На Буковині стартує Всеукраїнський місячник Червоного Хреста

14:26
17 березня

У Чернівцях працюватиме виставка-ярмарок «Буковинська весна-2017»

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ! НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ!Міжнародний суд ООН в Гаазі розглядає позов України до РФ з метою притягнення Росії до відповідальності за фінансування тероризму і дискримінацію кримських татар та етнічних українців у Криму. Чимало наших співгромадян очікує, що за вироком суду будуть покарані Путін та інші керівники Росії, як у 1946 році внаслідок Нюрнберзького процесу були страчені головні нацистські військові злочинці. Нині не будуть. Адже Міжнародний суд ООН в Гаазі докорінно відрізняється від Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі насамперед за своєю компетенцією.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
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Що, Де, Коли
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
22 березня о 14.00
в Українському Народному Домі ( вул. Якоба фон Петровича,2, конференц-зал) відбудеться круглий стіл «Духовні обереги на сторожі Української державності, виходячи із заповітів Тараса Шевченка».
Організатор дискусії: Чернівецьке відділення ВТУМ « Просвіта».
23 березня о 14.20
на базі Вищого професійного художнього училища №5 (м. Чернівці вул. Тобілевича 1) працівники служби зайнятості проведуть лекцію-семінар «Сучасні методи пошуку роботи» в рамках проекту «Планування кар’єри запорука успішного майбутнього». Випускників навчатимуть як правильно скласти резюме, спілкуватися з роботодавцями.
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


24 березня о 14.00
24 березня о 14.00
27 березня о 11.00
відбудеться позачергова сесія міської ради, на якій обговорюватимуть результати службового розслідування щодо затримання чиновника-хабарника з управління освіти.
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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У Чернівцях вшанують Ольгу Кобилянську (заходи)

Вчора, 13:17 / Коментарів: 0
Заходи з нагоди 75-ї річниці від дня смерті Ольги Кобилянської

Сьогодні, 21 березня, на Буковині відбудеться низка заходів з нагоди 75-ї річниці від дня смерті відомої письменниці та громадської діячки Ольги Кобилянської.

Так, о 14.00 відбудеться покладання квітів до пам'ятника письменниці, що на Театральній площі, о 14.30 - до могили Ольги Кобилянської, що розташована на території історико-культурного заповідника "Кладовище по вулиці Зеленій".

Окрім того, о 15.00 всіх бажаючі запрошуються до літературно-меморіального музею Ольги Кобилянської, що знаходиться за адресою: вул. Г. Димитрова, 5, на літературний вечір "Гостини у О. Кобилянської".
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