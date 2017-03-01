У бюджеті Чернівців майже 85 мільйонів податку на доходи фізосіб

Упродовж двох місяців цього року бюджет столиці Буковини отримав 84,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 30,8 млн. грн., або на 36,3 відсотки перевищує минулорічні надходження. Про це інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
З доходів у вигляді заробітної плати бюджет Чернівців отримав 74,7 млн. грн., що складає 88 відсотків надходжень податку; з грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями, казна міста цього року отримала 7,1 млн. грн.; кампанія декларування доходів громадян, яка стартувала з 1 січня, вже додала до бюджету 1,8 млн. грн.; податкові агенти, із доходів платників інших ніж заробітна плата, перерахували до казни Чернівців 1,1 млн. грн.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що Законом України від 21 грудня 2016 року № 1801-VІІІ „Про Державний бюджет України на 2017 рік” з 1 січня 2017 року встановлено мінімальну заробітну плату у наступному розмірі: - у місячному - 3200 гривень;
- у погодинному - 19,34 гривні.
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2017 року становитиме для працездатних осіб з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні.
Закликаємо усіх роботодавців виявити соціально відповідальне ставлення до працівників, направивши кошти на підвищення офіційних зарплат. Адже гідна заробітна плата – це запорука спокійного та благополучного життя як для роботодавців, так і для працівників. Кожен чернівчанин, який отримує легальні доходи, долучається до розбудови нашого міста.