Як студентам – контрактникам отримати податкову знижку

Метою декларування доходів фізичних осіб є не тільки сплата податку до бюджету, а й повернення платникам сум податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), надмірно сплаченого з їх заробітної плати в минулому 2016 році. Повернути частину ПДФО, сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, реалізувавши право на податкову знижку (ст. 166 Податкового кодексу України, далі - ПКУ).
Зокрема, є право компенсувати затрати на навчання. Згідно з нормами пп. 166.3.3 ст. 166 ПКУ до податкової знижки дозволяються включатися витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладів. Тобто, можна повернути з бюджету суму витрачених коштів за навчання, але не більш ніж 18 відсотків.
Крім “студентської” існують також й інші види знижки. На них можуть розраховувати такі платники, які сплачували у 2016 році відсотки за іпотечними кредитами, - страхові внески за договорами довгострокового страхування життя, - понесли витрати по оплаті допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей, - втрати у вигляді благодійних пожертвувань, - витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів, - витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.
Зауважимо, що у бажаючих оформити податкову знижку за минулий 2016 рік ще є час. Для отримання такої знижки необхідно до кінця 2017 року подати до територіального органу ДФС за місцем реєстрації річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік та мати документальне підтвердження витрат, понесених, зокрема, на навчання - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.