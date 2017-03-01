Чернівецька область: рятувальники ліквідували 3 пожежі

Як повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області ввечері 20 березня виникла пожежа у допоміжній споруді кафе «Іва» у с. Коровія Глибоцького району. Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замкнення мережі електропобутового приладу.
Зважаючи на те, що будівля була повністю дерев’яною, полум’я миттєво охопило значну частину споруди та поширилось на площу 85 кв.м. Пожежу помітили працівники кафе та викликали рятувальників. На місце події було направлено 2 відділення Групи пожежогасіння Аварійно-рятувального загону спеціального призначення з м. Чернівців, вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 14 смт Глибокої та місцеву пожежну охорону сіл Чагор і Валя Кузьмина.
Оскільки на місці пожежі утворилось сильне задимлення, рятувальникам довелося працювати у апаратах захисту органів дихання і зору. Завдяки оперативності вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати у тих межах, в яких її застали пожежно-рятувальні підрозділи на момент прибуття, попередивши перекидання вогню на поруч розташовані ще 2 будівлі. Внаслідок пожежі знищено речі господарського вжитку, що зберігались всередині будівлі, де виникла пожежа, та пошкоджено перекриття.
У с. Корчівці Глибоцького району сталася пожежа у господарській будівлі. Загорання помітив власник вже тоді, коли вогнем було охоплено всю площу будівлі, та повідомив про це вогнеборців. Пожежу було ліквідовано зусиллями вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 14 смт Глибокої та місцевих пожежних команд сіл Корчівці та Купка. У результаті пожежі знищено господарську будівлю, інвентар та запаси сіна. Попередня причина пожежі – коротке замкнення електромережі.
Ще одна пожежа сталася у м. Новодністровську, де вогнеборці ліквідували загорання сухої трави на відкритій території на площі 0,8 га.