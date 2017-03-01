Директор лісогосподарського підприємства на Буковині укладав договори на користь зятя

За результатами вивчення документів з питань фінансово-господарської діяльності, вилучених під час здійснення обшуків у лісогосподарських підприємствах області, прокуратурою Чернівецької області виявлено факт реального конфлікту інтересів, допущеного директором одного з таких підприємств - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що директор лісгоспу, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, впродовж 2015-2016 років укладав договори про відчуження лісодеревини на користь свого зятя – місцевого приватного підприємця.
Діючи в умовах реального конфлікту інтересів, посадовець не повідомляв безпосереднього керівника про його наявність, що вплинуло на об’єктивність та неупередженість прийняття ним рішень.
На виконання вимог ст.ст. 254, 255 КУпАП, прокуратура Чернівецької області направила зібрані матеріали до Управління захисту економіки в Чернівецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України для складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ч.ч.1, 2 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення особою про наявність у неї реального конфлікту інтересів та прийняття рішень в таких умовах).
09.02.2017 Управлінням захисту економіки складено відповідний протокол, який у подальшому скеровано до суду для розгляду.
17.03.2017 суд виніс постанову про стягнення з вказаного посадовця 3400 грн. штрафу за скоєння адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.