На Буковині прикордонники в черговий раз припинили спробу переміщення сигарет через кордон

Прикордонники Чернівецького загону вкотре запобігли незаконному переміщенню через державний рубіж контрабандних тютюнових виробів. Майже 1400 пачок сигарет виявили вчора ввечері поблизу кордону прикордонники відділу «Селятин». Про це інформує прес-служба ДПСУ.
В ході здійснення моніторингу прикордонний наряд виявив пакунки з тютюновими виробами, які планувались для незаконного переміщення. Тютюнові вироби передали до фіскальної служби. Наразі проводяться подальші перевірочні заходи щодо пошуку причетних до даного правопорушення.
Як уже повідомлялось, днем раніше прикордонники цього ж відділу за кілька сотень метрів від кордону виявили 8 ящиків тютюнових виробів, в яких знаходилось майже 4 тисячі пачок сигарет.