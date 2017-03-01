Упродовж двох місяців цього року платникам податку на додану вартість, що перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, відшкодовано 18,4 млн. грн. ПДВ. Це на 4,8 млн. грн., або більш як на чверть перевищує показники минулого року - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 1 квітня діятиме новий Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, затверджений Постановою Кабміну від 25.01.2017р. №26.
Вказаний Порядок визначає механізм ведення Мінфіном інформаційного ресурсу Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ за формою згідно з додатком, який додається до Порядку.
Слід зазначити, що формування Реєстру буде здійснюватися автоматично на підставі баз даних ДФС та Казначейства.
Щодо Заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, вони автоматично вноситимуться до Реєстру протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження. А повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування буде здійснюватися у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до Реєстру.
Від своєчасності відшкодування ПДВ залежать процеси, направлені на стимулювання інвестиційного клімату в Україні та розвиток бізнес-середовища.