Чернівчанку ошукали на 10 тисяч доларів за зняття порчі

Щоб уберегтися від недобросовісних діянь зловмисників, чернівецькі поліцейські закликають громадян бути пильними, остерігатися незнайомих людей та не впускати сторонніх осіб до свого помешкання.
Наприкінці минулого тижня до поліції надійшло одразу два повідомлення стосовно шахрайських дій осіб, котрі переконували своїх жертв у необхідності зняття страшної порчі. В обох випадках потерпілі позбулися значних сум грошей. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Так, надвечір 17 березня до поліції звернулася 42-річна чернівчанка. Жінка повідомила, що поки її не було вдома, невідома особа шахрайським шляхом виманила у її 12-річної доньки гроші в сумі, еквівалентній 19 тисяч гривень та набір срібних прикрас. Як вдалося з’ясувати, дитина була вдома сама. Користуючись довірливістю дівчинки, шахрайка заволоділа коштами під приводом зняття порчі.
За таких же обставин 19 березня позбулася грошей і 25-річна чернівчанка. Як повідомила потерпіла, невідома жінка увійшла до неї в довіру під приводом зняття порчі. Відтак заволоділа її грошима у сумі понад 10 тисяч доларів США та золотими виробами.
Відомості по даних фактах внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Чернівецької області