На Буковині до 7 років позбавлення волі засуджено неповнолітнього, який зґвалтував свою ровесницю

Герцаївський районний суд підтримав позицію Кіцманської місцевої прокуратури та визнав винним громадянина В. у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування) - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що 26 квітня 2015 року 17-річний житель с. Іспас Вижницького району, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, знаходячись на території спортивного майданчику, всупереч волі 17-річної односельчанки, вступив з нею в насильницький природний статевий акт.
З метою уникнення кримінальної відповідальності неповнолітній майже півтора роки переховувався від слідства. Одразу після встановлення місця перебування підозрюваного, його було затримано та взято під варту.
Суд підтримав позицію державного обвинувача та засудив зловмисника до семи років позбавлення волі.