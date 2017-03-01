Буковинців запрошують на військову службу за контрактом

Військова служба за контрактом у Збройних Силах України залишається однією з найбільш конкурентоспроможних професій на ринку праці. На сучасному етапі розвитку актуальним є зміцнення її обороноздатності та захист територіальної цілісності. За таких умов, головна увага керівництва держави приділяється комплектуванню Збройних Сил України.Військова служба за контрактом є основним джерелом, яке забезпечує достатній рівень укомплектованості військових частин та їх готовність до захисту суверенітету та недоторканості України.Військова служба у Збройних Силах України - це гарна школа життя, можливість проявити себе з самого кращого боку, зрозуміти чого ти дійсно вартий, стати справжнім професіонал своєї справи і захисником своєї країни і сім’ї.Збройні Сили України гарантують своїм військовослужбовцям зарплату від 7000 тисяч гривень для солдатського і сержантського складу та від 9000 тисяч гривень для офіцерів. Залежно від посади, звання, терміну проходження служби, кваліфікації ця сума збільшується. Додаткові щомісячні премії виплачуються військовослужбовцям окремих видів (родів) військ: Високомобільних десантних військ, Сил спецоперацій, корабельному складу ВМС, артилерії, танкістам тощо.Також щомісяця виплачується винагорода усім військовослужбовцям, які виконують свої обов’язки у зоні АТО, незалежно від звання та посади.- стабільне грошове забезпечення;- речове забезпечення;- можливість кар’єрного зросту;- безкоштовне медичне обслуговування;- пільговий відпочинок у санаторіях МО України із членами родини;- соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей згідно з чинним законодавством.- щодо віку: для солдатів, сержантів - від 18 до 60 років; для молодшого офіцерського складу - до 60 років;- освіта: не менше базової середньої;- придатність за станом здоров’я та морально-психологічними якостями.1. Завітай до військового комісаріату та більш детально дізнайся про військову службу у Збройних Силах України.2. Надай документи для вивчення особистості.3. Пройди медичне обстеження, професійний та психологічний відбір.4. Підпиши контракт, пройди курс навчання за обраною спеціальністю у навчальному центрі Збройних Сил України.5. Прибувай до обраного місця служби, проходь військову службу за отриманою спеціальністю.Всі бажаючі за додатковою інформацією можуть звертатися в Чернівецький обласний військовий комісаріат за адресою: вул. О.Кобилянської, 32 або у військові комісаріати за місцем перебування на військовому обліку.Телефони: 0509480349, 0971773945, (0372)524349