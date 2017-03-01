Майже всі буковинці мають вдома холодильники, мобільні, телевізори та менше половини - комп'ютери, велосипеди, авта

За даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у 2016р., майже всі домогосподарства Буковини мали холодильники (99,4%), мобільні телефони (93,8%), електропраски (93,3%), кольорові телевізори (91,4%), пральні машини (91,1%), електропилососи (83,5%) - інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
Більше половини домогосподарств забезпечені мікрохвильовими печами (54,2%). Майже половина домогосподарств мала морозильники (48,3%), супутникові антени (46,4%) та персональні комп’ютери (45,9%). Більше третини домогосподарств забезпечені велосипедами (38,9%), ноутбуками (36,1%) та автомобілями (35,8%).
Більшість придбаних товарів культурно-побутового призначення були імпортного виробництва.
Майже три чверті автомобілів (70,6%) були придбані такими, що вже були у користуванні. Решта товарів у більшості випадків були куплені домогосподарствами новими.
Термін користування більшості товарів культурно-побутового призначення, в основному, становив 5–10 років. Понад 10 років в користуванні були більшість швейних машин, автомобілів, велосипедів та мотоциклів, сноумобілів.