У Чернівцях арештували Хавича за звинуваченням у сепаратизмі

Конфлікт Біля готелю Буковина серйозний конфлікт між активістами та політологом Олегом Хавичем Олег Хавич анонсував сьогодні в Чернівцях початок роботи новоствореної загальнонаціональної ГО «Захист прав національних меншин» (Ethnic Minorities Rights Watch) і запросив журналістів на прес-конференцію з цього приводу.
Але активісти виступили проти діяльності Олега Хавича на Буковині, вони звинувачують його у сепаратизмі та співпраці з проросійськими політиками - пише сайт acc.cv.ua.
Близько 12-ї години, задовго до початку прес-конференції, активісти намагалися затримати О.Хавича, який хотів сісти у таксі і поїхати.
Після перепалки, Олеге Хавичу почав скаржитися, що йому зле, він упав на землю і почав просити інгалятора, вимагати медичної допомоги. Прийшовши до тями, він все ж змушений був вислухати активістів, адже вони його оточили щільним кільцем.
Активіст Юрій Ковалець від усіх присутніх оголосив йому громадський арешт і поліцейські надягли Хавичу наручники.