До уваги платників, банків та органів Державної виконавчої служби в області щодо реквізитів рахунку для сплати зобов’язань до бюджету Пенсійного фонду України
Повідомляємо, що у зв’язку із реорганізацією територіальних управлінь Пенсійного фонду України в області шляхом приєднання до Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, з 01.04.2017 підприємства, установи та організації області перераховують кошти з відшкодування Пенсійному фонду України фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах за списком №1 та №2, наукових пенсій, а також погашення заборгованості зі сплати страхових внесків, фінансових санкцій, пені, адмінштрафів, застосованих органами Пенсійного фонду України в області та інших платежів, на єдиний рахунок,
відкритий в філії Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк»
МФО 356334
№25607300468926
Одержувач: Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області
Код ЄДРПОУ 40329345
В призначенні платежу обов’язково зазначати вид платежу.
До прикладу: відшкодування пільгових пенсій за списком №1, або відшкодування пільгових пенсій за списком №1 – сума, списком №2 – сума, або погашення заборгованості зі сплати страхових внесків або ін.
Довідки за телефонами 51-59-59, 51-79-44, 7-54-06.
Фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області