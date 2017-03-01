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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:38
21 березня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

12:38
21 березня

Як студентам – контрактникам отримати податкову знижку

12:14
21 березня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 3 пожежі

11:39
21 березня

Директор лісогосподарського підприємства на Буковині укладав договори на користь зятя

10:48
21 березня

Підприємець - загальносистемник заповнює Книгу обліку доходів і витрат

10:47
21 березня

Зверніть увагу на правильність заповнення платіжних доручень

10:47
21 березня

Чернівецьким бізнесменам цього року повернули 18,4 млн. грн. ПДВ

16:45
20 березня

Через приховування цигарок буковинець позбувся автомобіля

15:32
20 березня

Майже всі буковинці мають вдома холодильники, мобільні, телевізори та менше половини - комп'ютери, велосипеди, авта

13:21
20 березня

До уваги платників, банків та органів Державної виконавчої служби в області щодо реквізитів рахунку для сплати зобов’язань до бюджету Пенсійного фонду України

13:06
20 березня

В пункті пропуску «Порубне» прикордонники виявили підроблені документи на автомобілі

12:32
20 березня

Від згубної звички цими вихідними загинуло 2 буковинців

12:20
20 березня

Письменниця Валерія Чорней презентує книгу «Яблуко в тайстрі» у Чернівцях

12:14
20 березня

На Буковині прикордонники виявили поблизу кордону понад 6,7 тисяч пачок сигарет

11:44
20 березня

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили більше двох мільйонів

11:43
20 березня

Які доходи потрібно задекларувати?

11:41
20 березня

Репетиторів чекають у податковій

11:28
20 березня

На Буковині на одне вільне робоче місце претендує 10 безробітних

11:05
20 березня

Буковина задає тон у захисті прав національних меншин

15:40
17 березня

ПАТ «Чернівцігаз» розробило та оприлюднило інформацію про маршрути переміщення природного газу

15:01
17 березня

На Буковині стартує Всеукраїнський місячник Червоного Хреста

14:26
17 березня

У Чернівцях працюватиме виставка-ярмарок «Буковинська весна-2017»

13:57
17 березня

На Сторожинеччині сталося ДТП

13:51
17 березня

Дарунки та призи вартістю 800 гривень не оподатковуються

13:50
17 березня

Громада міста отримала від чернівецьких спрощенців 32,3 млн. грн.

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ! НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ!Міжнародний суд ООН в Гаазі розглядає позов України до РФ з метою притягнення Росії до відповідальності за фінансування тероризму і дискримінацію кримських татар та етнічних українців у Криму. Чимало наших співгромадян очікує, що за вироком суду будуть покарані Путін та інші керівники Росії, як у 1946 році внаслідок Нюрнберзького процесу були страчені головні нацистські військові злочинці. Нині не будуть. Адже Міжнародний суд ООН в Гаазі докорінно відрізняється від Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі насамперед за своєю компетенцією.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
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Що, Де, Коли
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


24 березня о 14.00
24 березня о 14.00
27 березня о 11.00
відбудеться позачергова сесія міської ради, на якій обговорюватимуть результати службового розслідування щодо затримання чиновника-хабарника з управління освіти.
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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В пункті пропуску «Порубне» прикордонники виявили підроблені документи на автомобілі

Вчора, 13:06 / Коментарів: 0
Два транспортних засоби з підробленими документами зупинили вчора в пункті пропуску «Порубне» прикордонники Чернівецького загону.

Під час перевірки громадяни України, водії автомобілів «Рено» та «Івеко», надали страхові поліси. В ході детального огляду співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що надані документи є підробленими.

За даним фактом прикордонники проінформували представників Нацполіції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».
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