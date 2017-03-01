В пункті пропуску «Порубне» прикордонники виявили підроблені документи на автомобілі

Два транспортних засоби з підробленими документами зупинили вчора в пункті пропуску «Порубне» прикордонники Чернівецького загону.
Під час перевірки громадяни України, водії автомобілів «Рено» та «Івеко», надали страхові поліси. В ході детального огляду співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що надані документи є підробленими.
За даним фактом прикордонники проінформували представників Нацполіції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».