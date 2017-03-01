Від згубної звички цими вихідними загинуло 2 буковинців

Чернівецька область: на пожежах, що сталися протягом вихідних, загинуло 2 людей
18 березня о 08 год. 10 хв. до Служби порятунку надійшло повідомлення від чергового поліції про пожежу у с. Данківці Хотинського району. За припущеннями фахівців, пожежа виникла близько 4 години ранку у житловому будинку, де проживав 61-річний чоловік. Ймовірно, господар палив у ліжку й заснув, а сигарета, випавши із його рук, спричинила займання постільних речей. Згодом загорання самоліквідувалось, однак така необережність під час паління коштувала чоловіку життя. Тіло господаря вранці виявили родичі, котрі прийшли навідатись до чоловіка, та повідомили про те, що сталося, правоохоронців. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликались.
Того ж дня сталася пожежа у житловому будинку у с. Ванчиківці Новоселицького району. Пожежу помітили сусіди вже тоді, коли вогнем було охоплено площу 40 кв. м., та викликали рятувальників. На місце події було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 11 м. Новоселиці та місцеву пожежну команду с. Костичани. Рятувальники ліквідували пожежу у тих межах, в яких застали її на момент прибуття. Під час ліквідації пожежі у житловій кімнаті було виявлено без ознак життя тіло власника, 1965 року народження. Попередня причина пожежі – необережність чоловіка під час паління, внаслідок чого загорілися постільні речі та інше домашнє майно, що було розміщено близько біля ліжка.
З початку року у Чернівецькій області вже виникло 193 пожежі, під час яких загинуло 17 осіб. У дев’яти з цих випадків причиною трагедій стало необережність під час паління - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.