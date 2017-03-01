Письменниця Валерія Чорней презентує книгу «Яблуко в тайстрі» у Чернівцях

На завершення всеукраїнського літературного туру буковинська письменниця Валерія Чорней презентує книгу «Яблуко в тайстрі» у рідних Чернівцях. Презентації триватимуть 23-24 березня у рамках тижня «Видавництва Старого Лева» у Літературному целанівському центрі.
Графік презентацій:
23 березня
11.30, резиденція ЧНУ (6 корпус, 21 аудиторія) – зустріч Валерії зі студентами, викладачами та усіма бажаючими. Модерує головний редактор «Видавництва Старого Лева», письменниця Мар’яна Савка.
24 березня
19.00, Літературний целанівський центр – літературний вечір Валерії у рамках тижня «Видавництва Старого Лева» у Чернівцях. Модерує літературознавець, критик, викладач Лілія Шутяк.