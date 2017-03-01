На Буковині прикордонники виявили поблизу кордону понад 6,7 тисяч пачок сигарет

Учора під час патрулювання держрубежу, за кілька сотень метрів від кордону з Румунією, прикордонний наряд відділу «Селятин» Чернівецького загону виявив 8 ящиків тютюнових виробів. Загалом в ящиках знаходилось майже 4 тисячі пачок сигарет, які порушники мали намір незаконно перемістити до сусідньої країни - повідомляє прес-служба ДПСУ.
Ще близько 6 ящиків сигарет виявили прикордонники відділу «Красноїльськ» цього ж загону. В ході обміну інформацією та проведення злагоджених дій прикордонниками Чернівецького загону виявлено пакунки із сигаретами марки «Марбле», а румунськими колегами на своїй території затримано громадянина Румунії, який, скоріш за все, є причетним до протиправної діяльності.
Всього у виявлених пакунках було понад 2,7 тисяч пачок сигарет. Наразі проводяться подальші перевірочні заходи щодо пошуку причетних до даних правопорушень.