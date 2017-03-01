На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили більше двох мільйонів

Упродовж двох місяців цього року підприємці, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до бюджету за ліцензії на право роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями та тютюновими виробами 2,1 млн. грн., що на 43,7 тис. грн. більше, ніж торік. Про це повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Чернівецька ОДПІ нагадує, щоб займатись підприємницькою діяльністю з продажу підакцизної групи товарів, бізнесменам необхідно отримати у фіскальній службі відповідні ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, пивом, тютюновими виробами, сидром та перрі.
Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII з 1 січня 2017 року скасовано обов’язок власників ліцензій на роздрібну торгівлю подавати щомісячний звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів (відповідних уточнень зазнала ч. 3 ст. 16 Закону № 481).