З'явились подробиці ДТП у Глибочку (фото)

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15:40
17 березня

ПАТ «Чернівцігаз» розробило та оприлюднило інформацію про маршрути переміщення природного газу

15:01
17 березня

На Буковині стартує Всеукраїнський місячник Червоного Хреста

14:26
17 березня

У Чернівцях працюватиме виставка-ярмарок «Буковинська весна-2017»

13:57
17 березня

На Сторожинеччині сталося ДТП

13:51
17 березня

Дарунки та призи вартістю 800 гривень не оподатковуються

13:50
17 березня

Громада міста отримала від чернівецьких спрощенців 32,3 млн. грн.

13:49
17 березня

Які доходи потрібно задекларувати?

13:11
17 березня

Трудові книжки, не одержані при звільненні, зберігаються протягом двох років у відділі кадрів

13:10
17 березня

Уряд удосконалив механізм надання соціальних стипендій деяким категоріям студентів

13:09
17 березня

Проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад є обов’язковим

13:04
17 березня

У Чернівецькому прикордонному загоні новий керівник

12:03
17 березня

У бюджеті Чернівців майже 85 мільйонів податку на доходи фізосіб

12:01
17 березня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

12:00
17 березня

Зверніть увагу на правильність заповнення платіжних доручень

11:51
17 березня

Година поетичного спілкування з Галиною Мельник у Чернівцях

11:28
17 березня

На Буковині несумлінних працедавців стало менше на 1290 особи

11:22
17 березня

Шановні користувачі послуг поліції охорони Буковини!

11:14
17 березня

У Чернівцях пройде виставка репродукцій всесвітньовідомих картин

11:09
17 березня

Частину земель Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції передадуть атовцям

17:16
16 березня

На перехресті проспекту Незалежності та вулиці Небесної сотні розпочинається експеримент із зміни організації дорожнього руху

15:00
16 березня

У Чернівцях нові вулиці

12:55
16 березня

Доходи від двох і більше податкових агентів можна не декларувати

12:54
16 березня

Увага! «Податкові» телефонні шахраї в Чернівцях

11:22
16 березня

Скільки важать буковинці?

11:10
16 березня

Житлові субсидії в неопалювальний період буде перераховано автоматично

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ! НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ!Міжнародний суд ООН в Гаазі розглядає позов України до РФ з метою притягнення Росії до відповідальності за фінансування тероризму і дискримінацію кримських татар та етнічних українців у Криму. Чимало наших співгромадян очікує, що за вироком суду будуть покарані Путін та інші керівники Росії, як у 1946 році внаслідок Нюрнберзького процесу були страчені головні нацистські військові злочинці. Нині не будуть. Адже Міжнародний суд ООН в Гаазі докорінно відрізняється від Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі насамперед за своєю компетенцією.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
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Що, Де, Коли
16-18 березня
16-18 березня
17 березня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція за участю генерального директора ФСК «Буковина» Ігоря Наболотного, головного тренера чернівецької команди Олега Ратія та тренера нашого колективу Валентина Слюсаря.
Представники ЗМІ дізнаються про підготовку нашої команди до офіційних матчів і зміни у складі «Буковини».
17 березня о 13.00
в офісі міської парторганізації ВО «Батьківщина» (Чернівці, вул. Головна, 22, приміщення лялькового театру) фракція «Батьківщина» міської ради відзвітує про результати роботи за 2016-й рік.
17 березня о 19:00
в Соборі Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Руська, 28) відбудеться відкрита зустріч-розмова про ікону «Слово і образ». Іконописна школа «Радруж» зі Львова розкажуть, як писати ікони.
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
20 березня з 14.30 до 16.00
у конференц-залі №3 готелю «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться прес-конференція, на якій буде презентовано громадську організацію «Захист прав національних меншин» (Ethnic Minorities Rights Watch) та результати міжнародного круглого столу «Захист прав національних меншин в Україні в контексті євроінтеграції».
У прес-конференції візьмуть участь Посол до Сейму Республіки Польща, депутат Європейського Парламенту у 2004-14 роках пан Богуслав Сонік, заступник директора департаменту національностей і релігій Міністерства культури України Михайло Подюк та голова оргкомітету ГО «Захист прав національних меншин» Олег Хавич.
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


24 березня о 14.00
24 березня о 14.00


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З'явились подробиці ДТП у Глибочку (фото)

Сьогодні, 15:09 / Коментарів: 0
З'явились подробиці ДТП у Глибочку (фото)

З'явились подробиці ДТП у Глибочку (фото)


За інформацією відділу комунікації поліції Чернівецької області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє буковинців потрапили до лікарні. Одного з потерпілих упродовж 1,5 години діставали з понівеченого автомобіля.

Аварія з потерпілими сталася зранку 17 березня у селі Глибочок Сторожинецького району. 57-річний житель селища міського типу Красноїльськ, прямуючи в бік Чернівців на легковому автомобілі «Мерседес», виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Фольксваген Бора», що їхав у напрямку міста Сторожинець. За кермом «Фольксвагена» перебував 23-річний житель села Іспас Вижницького району.

Внаслідок зіткнення автомобіль «Мерседес» злетів з проїжджої частини дороги в кювет. Щоб витягнути з понівеченої автівки пасажира, довелося залучати рятувальників. З травмами різного ступеню важкості пасажира і водія «Мерседеса» доставлено до лікарні.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Правоохоронці закликають водіїв буди обачними за кермом дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму.
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