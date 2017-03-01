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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:11
17 березня

Трудові книжки, не одержані при звільненні, зберігаються протягом двох років у відділі кадрів

13:10
17 березня

Уряд удосконалив механізм надання соціальних стипендій деяким категоріям студентів

13:09
17 березня

Проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад є обов’язковим

13:04
17 березня

У Чернівецькому прикордонному загоні новий керівник

12:03
17 березня

У бюджеті Чернівців майже 85 мільйонів податку на доходи фізосіб

12:01
17 березня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

12:00
17 березня

Зверніть увагу на правильність заповнення платіжних доручень

11:51
17 березня

Година поетичного спілкування з Галиною Мельник у Чернівцях

11:28
17 березня

На Буковині несумлінних працедавців стало менше на 1290 особи

11:22
17 березня

Шановні користувачі послуг поліції охорони Буковини!

11:14
17 березня

У Чернівцях пройде виставка репродукцій всесвітньовідомих картин

11:09
17 березня

Частину земель Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції передадуть атовцям

17:16
16 березня

На перехресті проспекту Незалежності та вулиці Небесної сотні розпочинається експеримент із зміни організації дорожнього руху

15:00
16 березня

У Чернівцях нові вулиці

12:55
16 березня

Доходи від двох і більше податкових агентів можна не декларувати

12:54
16 березня

Увага! «Податкові» телефонні шахраї в Чернівцях

11:22
16 березня

Скільки важать буковинці?

11:10
16 березня

Житлові субсидії в неопалювальний період буде перераховано автоматично

11:01
16 березня

У Чернівецькій області сталося 3 пожежі

10:41
16 березня

Чернівецькі підприємства задекларували більше 13-ти мільярдів доходу

10:40
16 березня

Актуально: оновлений порядок заповнення податкової накладної для аграріїв

10:38
16 березня

Чернівецької ОДПІ повідомляє: задекларувати інвестиційний прибуток необхідно до 3 травня

17:14
15 березня

У Чернівцях знову самогубство неповнолітньої

16:58
15 березня

Закриття ФОПів не вплинули на надходження до бюджету

16:56
15 березня

Чернівецький обласний військовий комісаріат інформує

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ! НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ!Міжнародний суд ООН в Гаазі розглядає позов України до РФ з метою притягнення Росії до відповідальності за фінансування тероризму і дискримінацію кримських татар та етнічних українців у Криму. Чимало наших співгромадян очікує, що за вироком суду будуть покарані Путін та інші керівники Росії, як у 1946 році внаслідок Нюрнберзького процесу були страчені головні нацистські військові злочинці. Нині не будуть. Адже Міжнародний суд ООН в Гаазі докорінно відрізняється від Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі насамперед за своєю компетенцією.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
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Що, Де, Коли
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
16-18 березня
16-18 березня
17 березня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція за участю генерального директора ФСК «Буковина» Ігоря Наболотного, головного тренера чернівецької команди Олега Ратія та тренера нашого колективу Валентина Слюсаря.
Представники ЗМІ дізнаються про підготовку нашої команди до офіційних матчів і зміни у складі «Буковини».
17 березня о 13.00
в офісі міської парторганізації ВО «Батьківщина» (Чернівці, вул. Головна, 22, приміщення лялькового театру) фракція «Батьківщина» міської ради відзвітує про результати роботи за 2016-й рік.
17 березня о 19:00
в Соборі Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Руська, 28) відбудеться відкрита зустріч-розмова про ікону «Слово і образ». Іконописна школа «Радруж» зі Львова розкажуть, як писати ікони.
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
20 березня з 14.30 до 16.00
у конференц-залі №3 готелю «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться прес-конференція, на якій буде презентовано громадську організацію «Захист прав національних меншин» (Ethnic Minorities Rights Watch) та результати міжнародного круглого столу «Захист прав національних меншин в Україні в контексті євроінтеграції».
У прес-конференції візьмуть участь Посол до Сейму Республіки Польща, депутат Європейського Парламенту у 2004-14 роках пан Богуслав Сонік, заступник директора департаменту національностей і релігій Міністерства культури України Михайло Подюк та голова оргкомітету ГО «Захист прав національних меншин» Олег Хавич.
20 березня о 14.30
З 14.30 до 16.00 у конференц-залі №3 готелю «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться прес-конференція, на якій буде презентовано громадську організацію «Захист прав національних меншин» (Ethnic Minorities Rights Watch) та результати міжнародного круглого столу «Захист прав національних меншин в Україні в контексті євроінтеграції».
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Трудові книжки, не одержані при звільненні, зберігаються протягом двох років у відділі кадрів

Сьогодні, 13:11 / Коментарів: 0
Відповідно до абзацу другого п. 4.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок від 29.07.1993 №58 (далі – Інструкція) пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника. Також п. 4.2 Інструкції встановлено, що у разі відсутності працівника на роботі в день звільнення, власник або уповноважений ним орган у цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки.
У випадку неотримання працівником трудової книжки з причини відсутності працівника на роботі у день звільнення та нез’явлення за трудовою книжкою після вручення йому поштового повідомлення, рекомендоване повідомлення, де вказано на необхідність отримання трудової книжки, буде документальним підтвердженням факту нез’явлення за трудовою книжкою у можливих спірних ситуаціях, які виникають між працівником і власником. Згідно з п. 6.2 Інструкції, трудові книжки, що не були одержані працівниками при звільненні, зберігаються протягом двох років у відділі кадрів підприємства окремо від інших трудових книжок працівників, які перебувають на роботі. Після цього строку незатребувані трудові книжки зберігаються в архіві підприємства.
Для уникнення спірних питань з працівником, який звільнився, рекомендується вияснити причину відсутності працівника на роботі (наявність поважних причин) у день звільнення та вручити йому трудову книжку.

Про це повідомляє начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Ірина ФОКШЕК.

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