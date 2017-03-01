У Чернівцях пройде виставка репродукцій всесвітньовідомих картин

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ! НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ!Міжнародний суд ООН в Гаазі розглядає позов України до РФ з метою притягнення Росії до відповідальності за фінансування тероризму і дискримінацію кримських татар та етнічних українців у Криму. Чимало наших співгромадян очікує, що за вироком суду будуть покарані Путін та інші керівники Росії, як у 1946 році внаслідок Нюрнберзького процесу були страчені головні нацистські військові злочинці. Нині не будуть. Адже Міжнародний суд ООН в Гаазі докорінно відрізняється від Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі насамперед за своєю компетенцією.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
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16-18 березня
16-18 березня
17 березня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція за участю генерального директора ФСК «Буковина» Ігоря Наболотного, головного тренера чернівецької команди Олега Ратія та тренера нашого колективу Валентина Слюсаря.
Представники ЗМІ дізнаються про підготовку нашої команди до офіційних матчів і зміни у складі «Буковини».
17 березня о 13.00
в офісі міської парторганізації ВО «Батьківщина» (Чернівці, вул. Головна, 22, приміщення лялькового театру) фракція «Батьківщина» міської ради відзвітує про результати роботи за 2016-й рік.
17 березня о 19:00
в Соборі Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Руська, 28) відбудеться відкрита зустріч-розмова про ікону «Слово і образ». Іконописна школа «Радруж» зі Львова розкажуть, як писати ікони.
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
20 березня з 14.30 до 16.00
у конференц-залі №3 готелю «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться прес-конференція, на якій буде презентовано громадську організацію «Захист прав національних меншин» (Ethnic Minorities Rights Watch) та результати міжнародного круглого столу «Захист прав національних меншин в Україні в контексті євроінтеграції».
У прес-конференції візьмуть участь Посол до Сейму Республіки Польща, депутат Європейського Парламенту у 2004-14 роках пан Богуслав Сонік, заступник директора департаменту національностей і релігій Міністерства культури України Михайло Подюк та голова оргкомітету ГО «Захист прав національних меншин» Олег Хавич.
20 березня о 14.30
З 14.30 до 16.00 у конференц-залі №3 готелю «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться прес-конференція, на якій буде презентовано громадську організацію «Захист прав національних меншин» (Ethnic Minorities Rights Watch) та результати міжнародного круглого столу «Захист прав національних меншин в Україні в контексті євроінтеграції».
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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У Чернівцях пройде виставка репродукцій всесвітньовідомих картин

Сьогодні, 11:14 / Коментарів: 0
У Чернівцях пройде виставка репродукцій всесвітньовідомих картин на захист політичних прав вимушених переселенців та трудових мігрантів.


У Чернівецькій області сьогодні живуть кілька тисяч переселенців, які, згідно з чинним законодавством, знову не голосуватимуть на найближчих місцевих виборах. Або голосуватимуть – якщо буде почуто вимоги правозахисників та низки громадських організацій, які, спільно з експертами, підготували альтернативний законопроект, що врегулює виборчі права внутрішньо переміщених осіб.

«Більше 4% українських виборців уже вчетверте залишаються без права голосу, – розповідає Радник з питань ВПО міністерства соціальної політики у Чернівецькій області Володимир Антонюк, – Забезпечення рівних виборчих прав для переселенців – це індикатор готовності України дотримуватись омріяних європейських положень про права людини і власних конституційних принципів про рівність прав та свобод громадян».

Питання забезпечення політичних прав внутрішньо переміщених осіб потребує термінового вирішення незалежно від наявності чи відсутності виборів у державі. Законодавче неврегулювання реалізації політичних прав ВПО призводить до соціальної наруги.
Для того, щоби переселенці мали змогу взяти участь у виборах, сьогодні потрібно одне – політична воля.

Задля прискорення вирішення проблеми Громадський холдинг «Група Впливу» започаткувала всеукраїнську інформаційно-просвітницьку кампанію. В Чернівецькій області її координує ГО «Право. Захист. Справедливість».

«З початку окупації частин української території, законодавча гілка влади не спромоглася нормативно врегулювати правовідносини у сфері реалізації виборчих прав ВПО, – відзначає юрист ГО «Право. Захист. Справедливість» Олег Чутчев. – Питання захисту політичних прав громадян, що змушені були покинути свої домівки, має бути терміново актуалізоване. Така протиправна бездіяльність влади має ознаки дискримінації стосовно ВПО, а також інших категорій громадян України, наприклад, до трудових мігрантів, адже за результатами останніх досліджень близько 30% українців проживають не за місцем реєстрації».

Громадські організації та експерти активно долучаються до внесення необхідних змін до національного законодавства. Крім того, з отриманням можливості на реалізацію свого політичного права, вимушені переселенці також зможуть не лише голосувати на місцевих виборах, але й брати участь в інших формах місцевої демократії.

Вимушений переселенець Артем Кривов`язий, який мешкає у Волоківській територіальній громаді Чернівецької області, також вважає, що позбавлення його права обирати собі владу, є протиправним і по своїй суті дискримінаційним. «Податки до місцевого бюджету держава з мене збирає, а обирати місцеву владу мені не дозволено. Для влади ВПО не цікаві саме тому, що не є їх електоратом», - заявив він.

Податкову адресу фізичних осіб підприємців із ВПО встановлено ще у 2014 році. Таким чином, єдиний податок з підприємця має сплачуватися за фактичним місцем його проживання, що вказане у відповідній довідці, тоді як вибирати місцеву владу, яка розпоряджається цими коштами, людина не може. Подібна практика фактично є порушенням співвідношення прав та обов’язків громадян України.

Під час заходу, який відбудеться в суботу, 18 березня, з 11 до 17 години перед чернівецькою Ратушею, можна буде ознайомитися з Білою книгою «Внутрішньо переміщені особи та участь у виборах: короткий огляд», що створена з метою стати всеохопним посібником для органів адміністрування виборів та зацікавлених сторін. У книзі висвітлені юридичні і практичні питання, які стосуються участі ВПО у виборах, та загальний огляд: 1) зобов’язань і стандартів згідно з міжнародним правом; 2) практичних питань і прикладів кращого досвіду; 3) розробки законодавства, політики і операційних планів; 4) ролі громадянського суспільства та міжнародної спільноти; а також 5) рекомендацій щодо того, як вдосконалити забезпечення реалізації виборчих прав ВПО.

Співпраця відбувається в рамках проекту «Підвищення рівня підготовки до виборів та політичної участі в Україні», який здійснюється Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.
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