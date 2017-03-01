У Чернівцях пройде виставка репродукцій всесвітньовідомих картин на захист політичних прав вимушених переселенців та трудових мігрантів.
У Чернівецькій області сьогодні живуть кілька тисяч переселенців, які, згідно з чинним законодавством, знову не голосуватимуть на найближчих місцевих виборах. Або голосуватимуть – якщо буде почуто вимоги правозахисників та низки громадських організацій, які, спільно з експертами, підготували альтернативний законопроект, що врегулює виборчі права внутрішньо переміщених осіб.
«Більше 4% українських виборців уже вчетверте залишаються без права голосу, – розповідає Радник з питань ВПО міністерства соціальної політики у Чернівецькій області Володимир Антонюк, – Забезпечення рівних виборчих прав для переселенців – це індикатор готовності України дотримуватись омріяних європейських положень про права людини і власних конституційних принципів про рівність прав та свобод громадян».
Питання забезпечення політичних прав внутрішньо переміщених осіб потребує термінового вирішення незалежно від наявності чи відсутності виборів у державі. Законодавче неврегулювання реалізації політичних прав ВПО призводить до соціальної наруги.
Для того, щоби переселенці мали змогу взяти участь у виборах, сьогодні потрібно одне – політична воля.
Задля прискорення вирішення проблеми Громадський холдинг «Група Впливу» започаткувала всеукраїнську інформаційно-просвітницьку кампанію. В Чернівецькій області її координує ГО «Право. Захист. Справедливість».
«З початку окупації частин української території, законодавча гілка влади не спромоглася нормативно врегулювати правовідносини у сфері реалізації виборчих прав ВПО, – відзначає юрист ГО «Право. Захист. Справедливість» Олег Чутчев. – Питання захисту політичних прав громадян, що змушені були покинути свої домівки, має бути терміново актуалізоване. Така протиправна бездіяльність влади має ознаки дискримінації стосовно ВПО, а також інших категорій громадян України, наприклад, до трудових мігрантів, адже за результатами останніх досліджень близько 30% українців проживають не за місцем реєстрації».
Громадські організації та експерти активно долучаються до внесення необхідних змін до національного законодавства. Крім того, з отриманням можливості на реалізацію свого політичного права, вимушені переселенці також зможуть не лише голосувати на місцевих виборах, але й брати участь в інших формах місцевої демократії.
Вимушений переселенець Артем Кривов`язий, який мешкає у Волоківській територіальній громаді Чернівецької області, також вважає, що позбавлення його права обирати собі владу, є протиправним і по своїй суті дискримінаційним. «Податки до місцевого бюджету держава з мене збирає, а обирати місцеву владу мені не дозволено. Для влади ВПО не цікаві саме тому, що не є їх електоратом», - заявив він.
Податкову адресу фізичних осіб підприємців із ВПО встановлено ще у 2014 році. Таким чином, єдиний податок з підприємця має сплачуватися за фактичним місцем його проживання, що вказане у відповідній довідці, тоді як вибирати місцеву владу, яка розпоряджається цими коштами, людина не може. Подібна практика фактично є порушенням співвідношення прав та обов’язків громадян України.
Під час заходу, який відбудеться в суботу, 18 березня, з 11 до 17 години перед чернівецькою Ратушею, можна буде ознайомитися з Білою книгою «Внутрішньо переміщені особи та участь у виборах: короткий огляд», що створена з метою стати всеохопним посібником для органів адміністрування виборів та зацікавлених сторін. У книзі висвітлені юридичні і практичні питання, які стосуються участі ВПО у виборах, та загальний огляд: 1) зобов’язань і стандартів згідно з міжнародним правом; 2) практичних питань і прикладів кращого досвіду; 3) розробки законодавства, політики і операційних планів; 4) ролі громадянського суспільства та міжнародної спільноти; а також 5) рекомендацій щодо того, як вдосконалити забезпечення реалізації виборчих прав ВПО.
Співпраця відбувається в рамках проекту «Підвищення рівня підготовки до виборів та політичної участі в Україні», який здійснюється Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.