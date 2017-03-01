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Новини
17:16
16 березня

На перехресті проспекту Незалежності та вулиці Небесної сотні розпочинається експеримент із зміни організації дорожнього руху

15:00
16 березня

У Чернівцях нові вулиці

12:55
16 березня

Доходи від двох і більше податкових агентів можна не декларувати

12:54
16 березня

Увага! «Податкові» телефонні шахраї в Чернівцях

11:22
16 березня

Скільки важать буковинці?

11:10
16 березня

Житлові субсидії в неопалювальний період буде перераховано автоматично

11:01
16 березня

У Чернівецькій області сталося 3 пожежі

10:41
16 березня

Чернівецькі підприємства задекларували більше 13-ти мільярдів доходу

10:40
16 березня

Актуально: оновлений порядок заповнення податкової накладної для аграріїв

10:38
16 березня

Чернівецької ОДПІ повідомляє: задекларувати інвестиційний прибуток необхідно до 3 травня

17:14
15 березня

У Чернівцях знову самогубство неповнолітньої

16:58
15 березня

Закриття ФОПів не вплинули на надходження до бюджету

16:56
15 березня

Чернівецький обласний військовий комісаріат інформує

16:39
15 березня

Як примусити батька сплачувати аліменти

16:36
15 березня

Чи потрібно оформляти трудову книжку студенту, який стажується на підприємстві?

16:35
15 березня

Винуватця ДТП, в результаті якого загинула 24-річна жінка, засуджено до 6 років позбавлення волі

16:32
15 березня

Майже 60% вакансій по Чернівецькій області мають заробітну плату вище мінімальної

16:31
15 березня

На Буковині прикордонники затримали молдованина, якого розшукував Інтерпол

16:29
15 березня

ФДМУ по Чернівецькій області потрібні балансоутримувачі для захисних споруд

16:27
15 березня

У бюджеті Чернівців – майже 20 мільйонів роздрібного акцизу

16:25
15 березня

Чернівецькі спортсмени здобули призові місця на 1 етапі Кубку України західного регіону

16:23
15 березня

У Заставні проведено навчально-тренувальні збори рятувальників

16:20
15 березня

Вже 15 чернівчан повернули частину відсотків за іпотеку

16:20
15 березня

Про статус пенсіонера для несплати ЄСВ податкову повідомляти не потрібно

16:19
15 березня

Чернівецька податкова чекає усіх, хто має квартирантів

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ! НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ!Міжнародний суд ООН в Гаазі розглядає позов України до РФ з метою притягнення Росії до відповідальності за фінансування тероризму і дискримінацію кримських татар та етнічних українців у Криму. Чимало наших співгромадян очікує, що за вироком суду будуть покарані Путін та інші керівники Росії, як у 1946 році внаслідок Нюрнберзького процесу були страчені головні нацистські військові злочинці. Нині не будуть. Адже Міжнародний суд ООН в Гаазі докорінно відрізняється від Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі насамперед за своєю компетенцією.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
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Що, Де, Коли
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
16-18 березня
16-18 березня
17 березня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція за участю генерального директора ФСК «Буковина» Ігоря Наболотного, головного тренера чернівецької команди Олега Ратія та тренера нашого колективу Валентина Слюсаря.
Представники ЗМІ дізнаються про підготовку нашої команди до офіційних матчів і зміни у складі «Буковини».
17 березня о 13.00
в офісі міської парторганізації ВО «Батьківщина» (Чернівці, вул. Головна, 22, приміщення лялькового театру) фракція «Батьківщина» міської ради відзвітує про результати роботи за 2016-й рік.
20 березня з 14.30 до 16.00
у конференц-залі №3 готелю «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться прес-конференція, на якій буде презентовано громадську організацію «Захист прав національних меншин» (Ethnic Minorities Rights Watch) та результати міжнародного круглого столу «Захист прав національних меншин в Україні в контексті євроінтеграції».
У прес-конференції візьмуть участь Посол до Сейму Республіки Польща, депутат Європейського Парламенту у 2004-14 роках пан Богуслав Сонік, заступник директора департаменту національностей і релігій Міністерства культури України Михайло Подюк та голова оргкомітету ГО «Захист прав національних меншин» Олег Хавич.
20 березня о 14.30
З 14.30 до 16.00 у конференц-залі №3 готелю «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться прес-конференція, на якій буде презентовано громадську організацію «Захист прав національних меншин» (Ethnic Minorities Rights Watch) та результати міжнародного круглого столу «Захист прав національних меншин в Україні в контексті євроінтеграції».
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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На перехресті проспекту Незалежності та вулиці Небесної сотні розпочинається експеримент із зміни організації дорожнього руху

Сьогодні, 17:16 / Коментарів: 0
Експеримент з впровадження змін в схемі організації дорожнього на перехресті проспекту Незалежності та вулиці Небесної сотні розпочинає впроваджуватися 17 березня. Про це повідомив радник міського голови Андрій Олійник.

На даному перехресті заплановано запровадити кільцевий рух транспорту з облаштуванням розворотного кільця малого радіусу. Відповідно до державних стандартів та норм, на кільцевих розв’язках не має бути світлофорного регулювання. Тому на даному перехресті світлофори будуть переведені в режим миготливого жовтого світла.

Експеримент триватиме два тижні. У випадку його успішності, зручності та безпечності даного типу розв'язки для пішоходів, буде розпочато облаштування даної кільцевої розв'язки на постійній основі.

За попередньою домовленістю, екіпажі патрульної поліції будуть чергувати на даному перехресті з метою попередження аварійних ситуацій через зміни в організації дорожнього руху.
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