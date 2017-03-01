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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ! НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ!Міжнародний суд ООН в Гаазі розглядає позов України до РФ з метою притягнення Росії до відповідальності за фінансування тероризму і дискримінацію кримських татар та етнічних українців у Криму. Чимало наших співгромадян очікує, що за вироком суду будуть покарані Путін та інші керівники Росії, як у 1946 році внаслідок Нюрнберзького процесу були страчені головні нацистські військові злочинці. Нині не будуть. Адже Міжнародний суд ООН в Гаазі докорінно відрізняється від Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі насамперед за своєю компетенцією.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
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16 березня о 18:00
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17 березня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція за участю генерального директора ФСК «Буковина» Ігоря Наболотного, головного тренера чернівецької команди Олега Ратія та тренера нашого колективу Валентина Слюсаря.
Представники ЗМІ дізнаються про підготовку нашої команди до офіційних матчів і зміни у складі «Буковини».
17 березня о 13.00
в офісі міської парторганізації ВО «Батьківщина» (Чернівці, вул. Головна, 22, приміщення лялькового театру) фракція «Батьківщина» міської ради відзвітує про результати роботи за 2016-й рік.
20 березня з 14.30 до 16.00
у конференц-залі №3 готелю «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться прес-конференція, на якій буде презентовано громадську організацію «Захист прав національних меншин» (Ethnic Minorities Rights Watch) та результати міжнародного круглого столу «Захист прав національних меншин в Україні в контексті євроінтеграції».
У прес-конференції візьмуть участь Посол до Сейму Республіки Польща, депутат Європейського Парламенту у 2004-14 роках пан Богуслав Сонік, заступник директора департаменту національностей і релігій Міністерства культури України Михайло Подюк та голова оргкомітету ГО «Захист прав національних меншин» Олег Хавич.
20 березня о 14.30
З 14.30 до 16.00 у конференц-залі №3 готелю «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться прес-конференція, на якій буде презентовано громадську організацію «Захист прав національних меншин» (Ethnic Minorities Rights Watch) та результати міжнародного круглого столу «Захист прав національних меншин в Україні в контексті євроінтеграції».
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся

Сьогодні, 13:25 / Коментарів: 2
Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся


Силовий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.

Але патріоти не зважали на гавкіт фейсбушних захисників влади. В окремих областях палили шини, викликали керівників, вимагали проведення сесій.

У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів. Вимоги зводилися до того, аби зібрати сесію. На ній підтримати блокаду і блокадників, які виступили проти торгівлі на крові. Далі засудити дії кривавих силовиків. І вимагати негайного звільнення Авакова, Аброськіна та інших причетних до силового розгону редуту в Торецьку.

Керівники області та міста враз зникли у невідомих напрямках. Ні голови ОДА Фищука, ні голови облради Мунтяна, ні його заступників Мельничука і Маковецької неможливо почути і побачити. Не забуваймо, що вони ще й, окрім керівництва в облраді, керують партійними організаціями «Батьківщини», «Свободи» і РПУ Оляга Ляшка. Їхні колеги по всій Україні першими вийшли на захист блокади "торгівлі на крові". А у Чернівцях ці партійці сховалися, ніби щурі у дучки.

Довго голова облради Іван Мунтян не йшов до людей. Не відповідав на дзвінки й заступник від ВО «Свобода» Віталій Мельничук. Але це не рятувало їх від гніву народного. Близько півночі мені вдалося телефоном зв`язатися з Іваном Мунтяном.

- Добрий вечір, пане Іване… - кажу.
- Ви - провокатор, - чую на тому боці телефонного зв`язку.

- Річ не про мене. Тут люди зібралися біля обласної ради. Вимагають сесії.
- Ви - провокатор. А я - патріот, - не вгамовується Іван Миколайович.

- А що людям казати? - питаю.
- Ви - провокатор. Я - патріот, - одної і тої самої завів Мунтян.

- Я вже чув це від вас: і те, що ви ранений, і те, що ви - «Правий сектор»… Тепер треба знати - будете ви сесію скликати, чи ні…

Нічого зрозумілого Іван уже не говорив. Тому й закінчив розмову. Я сказав присутнім у приміщенні волонтерам і АТОвцям, що Іван Мунтян назвав мене провокатором. І, напевне, у моїй особі всіх, хто тут зібрався. Бо говорив він тільки зі мною на той час.

До речі, таку манеру спілкування у голови я помітив недавно А саме з того часу, коли він приїхав з молитовного сніданку в США. Хто там його цьому вчив і чому він так себе поводить, поки не відомо. Але видно, що щось уже з чоловіком сталося. Бо через якийсь час Мунтян прийшов до людей. І сказав, що він нічого такого не говорив. Не встиг півень прокукурікати, як Іван ще тричі вбрехав. Він сказав, що сесію скличе на 6 ранку. Не скликав. Казав, що депутатів усіх повідомить. Не всіх повідомив, Казав, що з людьми цілу ніч просидить. А пішов відразу, щойно ТБ і преса пішли до міськради на сесію.
І тоді закукурікав півень.
Як у Біблії...

Люди обурювалися. Але поводили себе чинно та гідно. Підготували вимоги до влади та депутатів. З`явилися міські депутати, котрі виявили бажання провести сесію вночі. І дійсно, через годину-дві Чернівецька міська рада прийняла підготовлені активістами вимоги.

В них було чітко й однозначно заявлено:
- звільнити всіх заручників;
- підтримати блокаду;
- звільнити тих, хто подав наказ силового розгону редутів (Авакова-Аброськіна-Малікова);
- ухвалити закон про тимчасово окуповану територію України.
- заборонити торгівлю товарами з Росії,
- АТО назвати війною з відповідним агресором - Росією;
- банки Росії позбавити ліцензій в Україні.


У той час Мунтян посидів біля бочки з вогнем. Попіарився перед телекамерами. Та й пішов кудись.
Він сподівався, що буде так, як він сказав. А сказав Іван, що сесія відбудеться о 6 годині ранку. Йому казали: не треба так рано, депутати не встигнуть доїхати до Чернівців. Хоч на 10 годину відкладіть.

- О 6 годині. І все!

Все - це те, що о 6-й ранку сесії не було. І о 7-й не було. І о 8-й не було. Депутати забили тривогу. З`ясувалося, мало кого й повідомили про сесію. Тоді депутат Ольга Кобевко почала телефонувати колегам і просити їх приїхати до Чернівців. До 10-ї ранку назбиралося 33 депутати. Якраз для прийняття рішень (у раді - 64 депутати).

І депутати прийняли звернення до президента, уряду і ВРУ, аби вони берегли Україну, підтримали блокаду «торгівлі на крові». Також депутати облради вимагають звільнити з посади Авакова і тих, хто силою розганяв редути на Донбасі.

Щоправда, з першим пунктом вимог вони запізнилися годин на 5-6. Бо вимагають звільнити затриманих учасників блокади. А їх вночі вже відпустили. Є у зверненні рішення, яке безпосередньо стосується Буковини. Йдеться про обленерго та російського олігарха Бабакова. Саме днями цьому українофобу антимонопольний комітет дозволив повністю викупити нашу електрику. Ніби зумисне хтось кидає виклик Україні. За умови військового стану керівник антимонопольного комітету повинен уже бути розстріляний як ворог українського народу.

А коли депутати облради Ольга Кобевко та Володимир Мороз поставили питання про повернення обленерго державі, Мунтян почав говорити про святість приватної власності. Уявляєте собі: те, що росіяни віджали і вграбували в Україні - це є святе і недоторканне!

Депутати і присутні у залі не на жарт розізлилися. Тому Мунтян змушений був змиритися з тим, що на обленерго буде запроваджено тимчасову адміністрацію, яка забезпечить його життєдіяльність і убезпечить від будь-яких проявів диверсій.

Отож активісти, воїни, добровольці, волонтери Буковини та окремі депутати змусили владу прийняти рішення, спрямовані на захист нації і держави. Вони довели, що спроможні швидко реагувати на виклики часу. Якщо влада буде проти людей, цієї влади не буде.

Неспроможність до дій, до вчинків для захисту України вкотре продемонстрували політичні партії, їхні керівники і члени.
Вони так і не спромоглися на конкретну оцінку того стану, який є в державі, та відповідну реакцію.

Місцева «Свобода», «Батьківщина», РПУ Олега Ляшка, БПП «Солідарність», «Народний Фронт» і навіть новітній «Рух нових сил» виявилися у цій ситуації, м`яко кажучи, «килавими», боягузливими та здрібненими.

Петро КОБЕВКО

P.S. Коли верстався номер, надійшла інформація про те, що президент Петро Порошенко на засіданні РНБО запропонував повну зупинку сполучення з окупованими територіями. Залізничного і автомобільного.
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Сьогодні, 18:37 - Арсений з написав(ла): в матеріалі
Як на мене, то треба розігнати всю облраду, з Мунтяном на чолі. Фіщука -геть!,з усією ОДА. Керування Буковиною візьме на себе Ольга Кобевко! А водієм до неї і радником - Вовика Мороза. А кошти,що не будуть використані на утримання цих контор, з половини підуть на з/платню Олі І Вови. Інша половина - на утримання газети Час!
Сьогодні, 19:53 - Егор до Арсения з написав(ла): в матеріалі
Ничего у тебя не получится. Там, со всей силы, расталкивает локтями Алёна Гливко. Ей тоже хочется захватить власть. Согласна - без зарплаты!
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