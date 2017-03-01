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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ! НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ!Міжнародний суд ООН в Гаазі розглядає позов України до РФ з метою притягнення Росії до відповідальності за фінансування тероризму і дискримінацію кримських татар та етнічних українців у Криму. Чимало наших співгромадян очікує, що за вироком суду будуть покарані Путін та інші керівники Росії, як у 1946 році внаслідок Нюрнберзького процесу були страчені головні нацистські військові злочинці. Нині не будуть. Адже Міжнародний суд ООН в Гаазі докорінно відрізняється від Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі насамперед за своєю компетенцією.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
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Що, Де, Коли
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
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17 березня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція за участю генерального директора ФСК «Буковина» Ігоря Наболотного, головного тренера чернівецької команди Олега Ратія та тренера нашого колективу Валентина Слюсаря.
Представники ЗМІ дізнаються про підготовку нашої команди до офіційних матчів і зміни у складі «Буковини».
17 березня о 13.00
в офісі міської парторганізації ВО «Батьківщина» (Чернівці, вул. Головна, 22, приміщення лялькового театру) фракція «Батьківщина» міської ради відзвітує про результати роботи за 2016-й рік.
20 березня з 14.30 до 16.00
у конференц-залі №3 готелю «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться прес-конференція, на якій буде презентовано громадську організацію «Захист прав національних меншин» (Ethnic Minorities Rights Watch) та результати міжнародного круглого столу «Захист прав національних меншин в Україні в контексті євроінтеграції».
У прес-конференції візьмуть участь Посол до Сейму Республіки Польща, депутат Європейського Парламенту у 2004-14 роках пан Богуслав Сонік, заступник директора департаменту національностей і релігій Міністерства культури України Михайло Подюк та голова оргкомітету ГО «Захист прав національних меншин» Олег Хавич.
20 березня о 14.30
З 14.30 до 16.00 у конференц-залі №3 готелю «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться прес-конференція, на якій буде презентовано громадську організацію «Захист прав національних меншин» (Ethnic Minorities Rights Watch) та результати міжнародного круглого столу «Захист прав національних меншин в Україні в контексті євроінтеграції».
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ!

Сьогодні, 13:04 / Коментарів: 0
НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ!


Міжнародний суд ООН в Гаазі розглядає позов України до РФ з метою притягнення Росії до відповідальності за фінансування тероризму і дискримінацію кримських татар та етнічних українців у Криму. Чимало наших співгромадян очікує, що за вироком суду будуть покарані Путін та інші керівники Росії, як у 1946 році внаслідок Нюрнберзького процесу були страчені головні нацистські військові злочинці. Нині не будуть. Адже Міжнародний суд ООН в Гаазі докорінно відрізняється від Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі насамперед за своєю компетенцією.

Суд для вирішення суперечок між державами

Нагадаємо, що Міжнародний військовий трибунал було створено на заключному етапі Другої світової війни, щоб покарати головних нацистських військових злочинців. Його суддями і прокурорами були представники країн-переможниць у війні: Великої Британії, СССР, США і Франції. Адвокатами підсудних же - найкращі юристи Німеччини. Трибунал працював відкрито, його засідання широко висвітлювала преса. Він почав роботу 20 листопада 1945 р. у німецькому місті Нюрнберг, де до війни гітлерівці проводили з'їзди своєї партії. До 1 жовтня трибунал виніс 12 смертних вироків, за якими на шибеницю відправили тих провідних діячів гітлерівської Німеччини, які пережили війну. Дрібніших військових злочинців судили до 50-х років.

А Міжнародний суд ООН заснований 1945 р. з метою вирішення суперечок між державами, його постійне місце розташування - Гаага. Організація Об'єднаних Націй кожні три роки переобирає третину суддів, які працюють впродовж дев'яти років. У складі цього органу 15 суддів, обраних за рівнем кваліфікації, а не від конкретних країн. Правда, не може бути більше одного судді від якоїсь країни. Українця там немає, проте Російську Федерацію з 2015 року представляє Кирило Горацієвич Геворгян, повноваження якого завершуються 2024 року.

Неспеціалісти нерідко обурюються тим, що Україна висунула проти РФ позов не про окупацію Криму і розв'язання війни на Донбасі, а лише про порушення Росією двох Конвенцій ООН: про тероризм і дискримінацію. Фахівці ж чудово розуміють, що саме ці питання належать до компетенції Міжнародного суду. Тому позов, поданий 16 січня 2017 р., було прийнято і судовий процес розпочався. Українці врахували сумний досвід Грузії, яка у 2008-2011 рр. у цьому ж суді намагалася засудити Росію за агресію. Міжнародний суд після довгої тяганини відхилив цей позов під приводом того, що не має повноважень для розгляду таких проблем.

Свій сумний досвід у Гаазі ми також маємо: у 2009 р. Україна програла Румунії у справі делімітації чорноморського шельфу. Хочеться вірити, що цього разу до праці залучено більш кваліфікованих юристів. Крім вітчизняних, на боці України виступають і декілька відомих у світі спеціалістів з інших країн. Росіяни також найняли іноземних фахівців. Результат суду передбачити непросто, на думку українських дипломатів, шанси на користь нашої держави становлять приблизно 70 проти 30 програшних. Але у разі перемоги Україна може здійснювати наступні кроки для міжнародного засудження Росії.

Існують й інші міжнародні суди

У 1998 р. було прийнято так званий Римський статут, на основі якого сформовано Міжнародний кримінальний суд ООН, що існує з липня 2002 р. Якраз він 14 листопада 2016 р. визнав ситуацію в Криму і Севастополі рівнозначною міжнародному збройному конфлікту між Росією та Україною. Путін відразу відчув, що під ним задимілося крісло, і видав указ про вихід Росії з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду. А це вже серйозно - видно, хто грубо порушує міжнародне право. Досить згадати, що Міжнародний кримінальний суд свого часу поставив поза законом Муамара Каддафі. Путіна лякає жахлива доля "лідера Лівійської Джамахірії", адже подібна світить і йому.

Якщо Росія найближчим часом програє і в Міжнародному суді в Гаазі, можна буде починати розмову про формування спеціального Міжнародного трибуналу для Росії. На основі досвіду Нюрнберзького трибуналу подібні судові органи Рада Безпеки ООН формувала для Руанди і Югославії. А там вже судять конкретних осіб за конкретні злочини. Зокрема, на лаві підсудних опинився сербський диктатор Слободан Мілошевич, якого звинувачували у військових злочинах на теренах колишньої Югославії. Лише смерть від серцевого нападу завадила колишньому президентові відправитися на пожиттєве ув'язнення у камеру Гаазької тюрми. Варіант такого трибуналу також лякає Путіна.

Правда, Росія має право вето у Раді Безпеки ООН, тому не дасть згоди на формування подібного трибуналу. Хоча не виключено, що таке право вона може й втратити внаслідок протесту більшості країн світу проти порушення Кремлем елементарних норм міжнародного співжиття. У будь-якому випадку судові процеси проти порушника світового порядку дають можливість покарання нахабного розбійника і грабіжника. Україна знову отримує відчутну підтримку з боку держав, які усвідомили реальну небезпеку з боку агресивної Москви.
Ігор Буркут, політолог
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