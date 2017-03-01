НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ!

Міжнародний суд ООН в Гаазі розглядає позов України до РФ з метою притягнення Росії до відповідальності за фінансування тероризму і дискримінацію кримських татар та етнічних українців у Криму. Чимало наших співгромадян очікує, що за вироком суду будуть покарані Путін та інші керівники Росії, як у 1946 році внаслідок Нюрнберзького процесу були страчені головні нацистські військові злочинці. Нині не будуть. Адже Міжнародний суд ООН в Гаазі докорінно відрізняється від Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі насамперед за своєю компетенцією.Нагадаємо, що Міжнародний військовий трибунал було створено на заключному етапі Другої світової війни, щоб покарати головних нацистських військових злочинців. Його суддями і прокурорами були представники країн-переможниць у війні: Великої Британії, СССР, США і Франції. Адвокатами підсудних же - найкращі юристи Німеччини. Трибунал працював відкрито, його засідання широко висвітлювала преса. Він почав роботу 20 листопада 1945 р. у німецькому місті Нюрнберг, де до війни гітлерівці проводили з'їзди своєї партії. До 1 жовтня трибунал виніс 12 смертних вироків, за якими на шибеницю відправили тих провідних діячів гітлерівської Німеччини, які пережили війну. Дрібніших військових злочинців судили до 50-х років.А Міжнародний суд ООН заснований 1945 р. з метою вирішення суперечок між державами, його постійне місце розташування - Гаага. Організація Об'єднаних Націй кожні три роки переобирає третину суддів, які працюють впродовж дев'яти років. У складі цього органу 15 суддів, обраних за рівнем кваліфікації, а не від конкретних країн. Правда, не може бути більше одного судді від якоїсь країни. Українця там немає, проте Російську Федерацію з 2015 року представляє Кирило Горацієвич Геворгян, повноваження якого завершуються 2024 року.Неспеціалісти нерідко обурюються тим, що Україна висунула проти РФ позов не про окупацію Криму і розв'язання війни на Донбасі, а лише про порушення Росією двох Конвенцій ООН: про тероризм і дискримінацію. Фахівці ж чудово розуміють, що саме ці питання належать до компетенції Міжнародного суду. Тому позов, поданий 16 січня 2017 р., було прийнято і судовий процес розпочався. Українці врахували сумний досвід Грузії, яка у 2008-2011 рр. у цьому ж суді намагалася засудити Росію за агресію. Міжнародний суд після довгої тяганини відхилив цей позов під приводом того, що не має повноважень для розгляду таких проблем.Свій сумний досвід у Гаазі ми також маємо: у 2009 р. Україна програла Румунії у справі делімітації чорноморського шельфу. Хочеться вірити, що цього разу до праці залучено більш кваліфікованих юристів. Крім вітчизняних, на боці України виступають і декілька відомих у світі спеціалістів з інших країн. Росіяни також найняли іноземних фахівців. Результат суду передбачити непросто, на думку українських дипломатів, шанси на користь нашої держави становлять приблизно 70 проти 30 програшних. Але у разі перемоги Україна може здійснювати наступні кроки для міжнародного засудження Росії.У 1998 р. було прийнято так званий Римський статут, на основі якого сформовано Міжнародний кримінальний суд ООН, що існує з липня 2002 р. Якраз він 14 листопада 2016 р. визнав ситуацію в Криму і Севастополі рівнозначною міжнародному збройному конфлікту між Росією та Україною. Путін відразу відчув, що під ним задимілося крісло, і видав указ про вихід Росії з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду. А це вже серйозно - видно, хто грубо порушує міжнародне право. Досить згадати, що Міжнародний кримінальний суд свого часу поставив поза законом Муамара Каддафі. Путіна лякає жахлива доля "лідера Лівійської Джамахірії", адже подібна світить і йому.Якщо Росія найближчим часом програє і в Міжнародному суді в Гаазі, можна буде починати розмову про формування спеціального Міжнародного трибуналу для Росії. На основі досвіду Нюрнберзького трибуналу подібні судові органи Рада Безпеки ООН формувала для Руанди і Югославії. А там вже судять конкретних осіб за конкретні злочини. Зокрема, на лаві підсудних опинився сербський диктатор Слободан Мілошевич, якого звинувачували у військових злочинах на теренах колишньої Югославії. Лише смерть від серцевого нападу завадила колишньому президентові відправитися на пожиттєве ув'язнення у камеру Гаазької тюрми. Варіант такого трибуналу також лякає Путіна.Правда, Росія має право вето у Раді Безпеки ООН, тому не дасть згоди на формування подібного трибуналу. Хоча не виключено, що таке право вона може й втратити внаслідок протесту більшості країн світу проти порушення Кремлем елементарних норм міжнародного співжиття. У будь-якому випадку судові процеси проти порушника світового порядку дають можливість покарання нахабного розбійника і грабіжника. Україна знову отримує відчутну підтримку з боку держав, які усвідомили реальну небезпеку з боку агресивної Москви.Ігор Буркут, політолог