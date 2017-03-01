За матеріалами СБУ засуджено буковинця, який намагався незаконно перевезти через держкордон товари військового призначення
У квітні минулого року під час митного огляду в міжнародному пункті пропуску «Порубне» співробітники спецслужби виявили у вантажівці незадекларовані товари військового призначення - 119 гусеничних траків та 131 шпильку до багатоцільового тягача легкого бронювання, які зловмисник планував доправити до Болгарії. Про це повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.
Слідчим відділом Управління СБ України в Чернівецькій області було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.
Згідно з вироком Глибоцького районного суду Чернівецької області незаконний вантаж конфісковано в дохід держави, а правопорушника оштрафовано.