Скільки важать буковинці?

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, у 2016р. нормальну вагу тіла мало 42,9% населення Чернівецької області у віці 18 років і старші (по Україні – 44,6%). Це означає, що індекс маси тіла (відношення ваги тіла до квадрату зросту) знаходився в межах від 18,5 до 25.
Про це повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій обл.
Надлишкову вагу тіла (індекс маси тіла – від 25 до 30) мали 40,8% дорослих буковинців (по Україні – 38,8%). Кожний сьомий (13,5% проти 14,9% – по Україні) страждав від ожиріння (індекс маси тіла – від 30 до 40). Крайнє ожиріння (індекс маси тіла – понад 40) мали 0,9% буковинців (по Україні – 0,6%).
Понижену масу тіла (індекс маси тіла – менше 18,5) мало 1,9% дорослого населення області (по Україні – 1,1%).