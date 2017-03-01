Житлові субсидії в неопалювальний період буде перераховано автоматично

У квітні завершується опалювальний сезон. Житлову субсидію на неопалювальний період з травня по вересень тим, хто нею вже користується, а їх на сьогодні більше ніж 43тис. отримувачів, буде перераховано автоматично без додаткового особистого звернення до районних управлінь соціального захисту населення. Розмір субсидії розраховується виходячи з затверджених урядом соціальних нормативів споживання послуг, незалежно від фактично спожитих обсягів природного газу чи інших комунальних послуг.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Фактичне споживання комунальних послуг домогосподарством відрізняється від нормативного, воно може бути більшим або меншим від соціальних норм споживання. Не потрібно даремно використовувати весь обсяг природного газу чи інші комунальні послуги (холодну воду, електроенергію), на які призначено субсидію. Сума субсидії, яку органи соціального захисту населення перераховують на рахунки надавачів комунальних послуг для відшкодування їх вартості і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання, може бути зарахована як оплата у майбутніх розрахункових періодах. Зменшене споживання комунальних послуг жодним чином не впливає на розмір субсидії на наступний опалювальний період, оскільки субсидія розраховується виключно на основі соціальних нормативів споживання. Звертаємо увагу, що споживати економно комунальні послуги вигідно, якщо домогосподарство використовує весь обсяг газу чи іншої послуги, нічого повертати державі не потрібно.