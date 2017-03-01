У Чернівецькій області сталося 3 пожежі

15 березня у с. Берново Кельменецького району сталася пожежа у господарській будівлі. Як з’ясувалося, власниця господарства спалювала неподалік будівлі траву та сміття. Поривами вітру вогонь перекинувся на споруду та спричинив займання. Оскільки сама будівля була дерев’яною, а всередині зберігалися сіно та дрова, полум'я миттєво охопило всю площу будівлі та становив загрозу перекидання на житловий будинок, розташований поруч. Пожежу виявила власниця та повідомила рятувальників. За викликом прибули вогнеборці Державної пожежно-рятувальної частини № 10 смт Кельменців, які ліквідували пожежу. Завдяки діям рятувальників житловий будинок було врятовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
У с. Кліводин Кіцманського району виникло загорання сухої трави на відкритій території. Зважаючи на те, що поруч з місцем події розташовувалась будівля недіючого млина, вогонь міг перекинутися на споруду. Пожежу помітили місцеві мешканці та викликали вогнеборців. Рятувальники з м. Кіцманя, які ліквідували пожежу, запобігли перекиданню вогню на будівлю млина. У результаті пожежі було знищено суху траву на площі 0,5 га.
Ще одна пожежа сталася у с. Великосілля Герцаївського району, де внаслідок короткого замкнення електромережі виникло загорання на горищі господарської будівлі. Пожежу вчасно помітили власники та зателефонували за номером 101. Зважаючи на те, що площа пожежі була незначною, загорання ліквідували місцеві жителі за допомогою підручних засобів до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.