Максиме, ти не правий

Народний депутат України Максим Бурбак зробив помилку, коли сказав, що у Чернівцях за підтримку блокади на Донбасі виступили ледь не вороги нації. Нібито всі вони були організовані і підбурені групою Фірташа-Льовочкіна. Це - неправда.
Обурилися волонтери, активісти, АТОшники.
Ось що з цього приводу пише о.Василь Гасинець, якого з олігархами разом можна б тільки на сповіді бачити. І то тоді, коли Фірташ з Льовочкіним захочуть щиро покаятися. А отець змушений буде їх вислухати. Олігархи не каються. Тож отець слухає інших, відпускає їм гріхи і чи не щотижня їздить на фронт.До о.Василя спочатку звернулася Марина Лірник:
- о. Василь, безмежно поважаю Вас і те, що Ви робите для хлопців в АТО. Тому хочу дещо прояснити. Вийшла гидка ситуація. Теж спочатку не розібралася. Як і всі .дивилася всю ніч ефір Чернівецького променя. Вся Україна по Променю дивилася. Вони ж навіть оголошення викладали, шо тіпа нас зараз дивиться 80 тищ. глядачів. Майже не показували волонтерів і не називали їх взагалі, ні Вас, ні Аллу Мустецу, ні Женю Ващук. Хіба Ольгу Кобевко, коли вона з Мунтяном говорила. А так в ефірі блістали Продан, все Рідне місто. Ковалюк, Ілюк, бургомістр Кобзар. Ковалець, Сало. З міської ради теж саме. Продан постійно в кадрі. Благі наміри волонтерів перекрила трансляція самі знаєте кого.. Хто не був в епіцентрі подій, тому не понять. А вийшло як вийшло. на жаль.О.Василь Гасинець відповів:
-дякую за добре слово, попробую прояснити як було в цю ніч. Отже вечером 13 березня приблизно десь біля 21. 00 мені зателефонував корифей волонтерського руху на Чернівеччині Игорь Гостюк, що отримав тривожну вістку з сходу України з блокади "торгівлі на крові" і каже щось треба робити,- збираємося на ц. площі? Я вже був готовий до сну, тому що чув себе втомлено, але кажу - давай. Швидко зібрався прийшов до (Шевченка) там було троє людей, згаданий Ігор який четвертий рік не бачить хати ні родини бо живе Україною і для України його жінка Анжела і п. Володимир Безерко який відомий тим що вяже маскувальні мережі практично на свої кошти і альтруїзмі, - всі троє ще ті фірташовці. Згодом прийшли Alla Mustetsa, Хомко Леся, Ломовацький Андрій, Ольга Кобевко, Лідія Гаїна, Любов Кукурузяк, Томюк Сергій, Калмикова Олена, Тучак Таня, Антоніна Бабюк Стрільчик Таня, ну і з десяток інших волонтерів які також четвертий рік помагають УА ціною власного здоровя і коштів, також зі слів одного діяча запеклі фірташовці і льовочкіновці. Потім або одночасно прийшли бійці УДА ПС ветерани війни, Максим, Жека, Барс і Андрій Моцок _ всі як відомо з бат. фірташа. Ось так починався наш "проплачиний" мітинг. І в стороні далеко я побачив не повірите, незнайомого середнього росту лисуватого чоловіка, подумав що це сбушник питаю хлопців - хто це? Кажуть продан, перепитую, який продан? Ну продан що продан, А він питаю що тут робить? (І доречі того незнайомого мені пана який виявився продпном АТОшники час від часу гонили і то в грубій формі, але він зсилався на своє конституційне право і свободу совісті бути свобідно у громадських місцях, і продовжував світитися в кадрі). Потім я дав бочку і дрова, і ветерани війни, волонтери, активісти почали діалог з "владою". І якщо обл. рада ухвалила такий документ, - припинити торгівлю з окупантами то все це того було варто. І на кінець хочу сказати що до цього мітингу не мають відношення жодні політ. сили, партії, блоки, рухи, ані рідне ані чуже місто, жодні продани, дідухи_бабухи. Це справа АТОшників, гр. активістів, волонтерів і просто свідомих громадян. Знаємо з досвіду якщо б це була проплачена акція там було б не 50 а 500 ато і 1000 тітушок, як мінімум вибиті вікна зламані двері, бійка з пр. орг. і т. д. А тут було все так культурно і виважено що навіть влада не встигла зробити провокацію. Прошу вибачення у тих сміливих мітингувальників кого не згадав.Марина Лірник:
-пане Василю, вдячна Вам за відповідь. Тепер все стало на свої місця. Не знала цього всього раніше, тому що інформацію отримувала тільки з прямого ефіру телеканалу Чернівецький промінь, який транслював події і біля ОДА і з міськради. а належить саме тому фірташівському чоловікові. І не Ваша вина, що в кадрі показували переважний час виступи Продана , його друзів, помічників, які є багато шкодять місту. Тому й сприйняте це все було і мною, і багатьма моїми знайомими з якими зізвонювалась як причетність до цієї акції Продана і його людей. Повторюсь, правду може знати тільки той хто там був, і це ви. А Продан своєю постійною присутністю в цьому прямому ефірі знецінив цю акцію і зробив так що купа народу думає, що він її і організував. Вибачте, якщо щось не так .Ось як було насправді.