Максиме, ти не правий

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11:22
16 березня

Скільки важать буковинці?

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Житлові субсидії в неопалювальний період буде перераховано автоматично

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16 березня

У Чернівецькій області сталося 3 пожежі

10:41
16 березня

Чернівецькі підприємства задекларували більше 13-ти мільярдів доходу

10:40
16 березня

Актуально: оновлений порядок заповнення податкової накладної для аграріїв

10:38
16 березня

Чернівецької ОДПІ повідомляє: задекларувати інвестиційний прибуток необхідно до 3 травня

17:14
15 березня

У Чернівцях знову самогубство неповнолітньої

16:58
15 березня

Закриття ФОПів не вплинули на надходження до бюджету

16:56
15 березня

Чернівецький обласний військовий комісаріат інформує

16:39
15 березня

Як примусити батька сплачувати аліменти

16:36
15 березня

Чи потрібно оформляти трудову книжку студенту, який стажується на підприємстві?

16:35
15 березня

Винуватця ДТП, в результаті якого загинула 24-річна жінка, засуджено до 6 років позбавлення волі

16:32
15 березня

Майже 60% вакансій по Чернівецькій області мають заробітну плату вище мінімальної

16:31
15 березня

На Буковині прикордонники затримали молдованина, якого розшукував Інтерпол

16:29
15 березня

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16:27
15 березня

У бюджеті Чернівців – майже 20 мільйонів роздрібного акцизу

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15 березня

Про статус пенсіонера для несплати ЄСВ податкову повідомляти не потрібно

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11:30
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14 березня

Дбайливе ставлення до учасників АТО – в пріоритеті пенсійної служби краю

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Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
16 березня з 11.00 до 13.00
вул. Шевченка 28, приміщення бізнес-центру відбудеться круглий стіл на тему: «Сучасний стан децентралізації в Чернівецькій області: основні досягнення та виклики».
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
16-18 березня
16-18 березня
17 березня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція за участю генерального директора ФСК «Буковина» Ігоря Наболотного, головного тренера чернівецької команди Олега Ратія та тренера нашого колективу Валентина Слюсаря.
Представники ЗМІ дізнаються про підготовку нашої команди до офіційних матчів і зміни у складі «Буковини».
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Максиме, ти не правий

Сьогодні, 10:42 / Коментарів: 0
Максиме, ти не правийНародний депутат України Максим Бурбак зробив помилку, коли сказав, що у Чернівцях за підтримку блокади на Донбасі виступили ледь не вороги нації. Нібито всі вони були організовані і підбурені групою Фірташа-Льовочкіна. Це - неправда.

Обурилися волонтери, активісти, АТОшники.

Ось що з цього приводу пише о.Василь Гасинець, якого з олігархами разом можна б тільки на сповіді бачити. І то тоді, коли Фірташ з Льовочкіним захочуть щиро покаятися. А отець змушений буде їх вислухати. Олігархи не каються. Тож отець слухає інших, відпускає їм гріхи і чи не щотижня їздить на фронт.

До о.Василя спочатку звернулася Марина Лірник:

- о. Василь, безмежно поважаю Вас і те, що Ви робите для хлопців в АТО. Тому хочу дещо прояснити. Вийшла гидка ситуація. Теж спочатку не розібралася. Як і всі .дивилася всю ніч ефір Чернівецького променя. Вся Україна по Променю дивилася. Вони ж навіть оголошення викладали, шо тіпа нас зараз дивиться 80 тищ. глядачів. Майже не показували волонтерів і не називали їх взагалі, ні Вас, ні Аллу Мустецу, ні Женю Ващук. Хіба Ольгу Кобевко, коли вона з Мунтяном говорила. А так в ефірі блістали Продан, все Рідне місто. Ковалюк, Ілюк, бургомістр Кобзар. Ковалець, Сало. З міської ради теж саме. Продан постійно в кадрі. Благі наміри волонтерів перекрила трансляція самі знаєте кого.. Хто не був в епіцентрі подій, тому не понять. А вийшло як вийшло. на жаль.

О.Василь Гасинець відповів:

-дякую за добре слово, попробую прояснити як було в цю ніч. Отже вечером 13 березня приблизно десь біля 21. 00 мені зателефонував корифей волонтерського руху на Чернівеччині Игорь Гостюк, що отримав тривожну вістку з сходу України з блокади "торгівлі на крові" і каже щось треба робити,- збираємося на ц. площі? Я вже був готовий до сну, тому що чув себе втомлено, але кажу - давай. Швидко зібрався прийшов до (Шевченка) там було троє людей, згаданий Ігор який четвертий рік не бачить хати ні родини бо живе Україною і для України його жінка Анжела і п. Володимир Безерко який відомий тим що вяже маскувальні мережі практично на свої кошти і альтруїзмі, - всі троє ще ті фірташовці. Згодом прийшли Alla Mustetsa, Хомко Леся, Ломовацький Андрій, Ольга Кобевко, Лідія Гаїна, Любов Кукурузяк, Томюк Сергій, Калмикова Олена, Тучак Таня, Антоніна Бабюк Стрільчик Таня, ну і з десяток інших волонтерів які також четвертий рік помагають УА ціною власного здоровя і коштів, також зі слів одного діяча запеклі фірташовці і льовочкіновці. Потім або одночасно прийшли бійці УДА ПС ветерани війни, Максим, Жека, Барс і Андрій Моцок _ всі як відомо з бат. фірташа. Ось так починався наш "проплачиний" мітинг. І в стороні далеко я побачив не повірите, незнайомого середнього росту лисуватого чоловіка, подумав що це сбушник питаю хлопців - хто це? Кажуть продан, перепитую, який продан? Ну продан що продан, А він питаю що тут робить? (І доречі того незнайомого мені пана який виявився продпном АТОшники час від часу гонили і то в грубій формі, але він зсилався на своє конституційне право і свободу совісті бути свобідно у громадських місцях, і продовжував світитися в кадрі). Потім я дав бочку і дрова, і ветерани війни, волонтери, активісти почали діалог з "владою". І якщо обл. рада ухвалила такий документ, - припинити торгівлю з окупантами то все це того було варто. І на кінець хочу сказати що до цього мітингу не мають відношення жодні політ. сили, партії, блоки, рухи, ані рідне ані чуже місто, жодні продани, дідухи_бабухи. Це справа АТОшників, гр. активістів, волонтерів і просто свідомих громадян. Знаємо з досвіду якщо б це була проплачена акція там було б не 50 а 500 ато і 1000 тітушок, як мінімум вибиті вікна зламані двері, бійка з пр. орг. і т. д. А тут було все так культурно і виважено що навіть влада не встигла зробити провокацію. Прошу вибачення у тих сміливих мітингувальників кого не згадав.

Марина Лірник:

-пане Василю, вдячна Вам за відповідь. Тепер все стало на свої місця. Не знала цього всього раніше, тому що інформацію отримувала тільки з прямого ефіру телеканалу Чернівецький промінь, який транслював події і біля ОДА і з міськради. а належить саме тому фірташівському чоловікові. І не Ваша вина, що в кадрі показували переважний час виступи Продана , його друзів, помічників, які є багато шкодять місту. Тому й сприйняте це все було і мною, і багатьма моїми знайомими з якими зізвонювалась як причетність до цієї акції Продана і його людей. Повторюсь, правду може знати тільки той хто там був, і це ви. А Продан своєю постійною присутністю в цьому прямому ефірі знецінив цю акцію і зробив так що купа народу думає, що він її і організував. Вибачте, якщо щось не так .

Ось як було насправді.
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