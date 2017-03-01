Актуально: оновлений порядок заповнення податкової накладної для аграріїв

З 1 березня 2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276 (далі – Наказ № 276), яким із поміж іншого передбачені деякі зміни для представників агро бізнесу – платників податку на додану вартість (далі - ПДВ).
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Зокрема, платники ПДВ, включені до реєстру отримувачів бюджетної дотації, у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених пунктом 16 прим. 1.3 ст. 16 прим. 1 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”, складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код “2”.
Також, виключено норму щодо зазначення у зведених податкових накладних індивідуального податкового номеру “400000000000”.