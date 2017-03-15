Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Кримінал за перешкоджання журналістам в ЧернівцяхРобота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс. Першими почали перевізники… Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.
Ігор БУРКУТ, політолог:
БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція за участю генерального директора ФСК «Буковина» Ігоря Наболотного, головного тренера чернівецької команди Олега Ратія та тренера нашого колективу Валентина Слюсаря. Представники ЗМІ дізнаються про підготовку нашої команди до офіційних матчів і зміни у складі «Буковини».
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
- З 1 квітня проїзд у чернівецьких маршрутках таки здорожчає. - Верховна Рада нарешті ухвалила законопроект, якого чекали десятки територіальних громад по всіх Україні. - Учасникам АТО таки виділять землю під будівництво у Садгорі. - До 6 років позбавлення волі засудили жителя Сторожинецького району за ДТП, в результаті якої загинула 24-річна жінка. - Чернівчанин повідомив, що на території олійно-жирового комбінату у жахливих умовах утримують двох коней. - У Кіцмані завершили будівництво нової гілки водогону. - Водій залишив свою машину просто на Центральній площі, заблокувавши проїзд людям на інвалідних візках. - 650 доларів за оформлення інвалідності вимагали від учасника АТО деякі члени медичної комісії у Чернівцях. - Зловмисника, якого розшукує Інтерпол, затримали буковинські прикордонники. - У Чернівцях повісилась 16-річна дівчина. - Богослови, культурологи та науковці нагадали сучасникам про відомого і водночас незнаного Йосипа Сліпого. - Буковинці - володарі одразу двох чемпіонських поясів ММА.