В чому криється небезпека рішення РНБО для добровольців-блокадників торгівлі з окупантом?

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-У блокадників вимоги до керівників ДНР, ЛНР і РФ - це звільнення усіх полонених і ухвалення Закону про окуповані території.
Натомість РНБО ухвалила "хитре" рішення про тимчасове припинення перміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.
Забезпечення виконання цього рішення РНБО вже, у прискореному порядку, доручено Національній поліції України. Тобто Порошенко доручив виконання рішення тим самим псам Авакова, які позавчора розганяли блоркаду в Кривому Торці, а вчора стріляли в землю, під ноги добровольцям, активістам, журналістам, які проривались на підмогу своїм побратимам у Бахмуті.
Так. Тепер спроби вигнати блокадників з їх редутів, можливо, матиме юридичне оправдання. Але напруженості в суспільстві такі заходи не знімуть.