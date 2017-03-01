Чи повернуть терористи ДНР і ЛНР "віджаті" у Рината Ахметова активи?

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Новини
12:54
16 березня

Увага! «Податкові» телефонні шахраї в Чернівцях

11:22
16 березня

Скільки важать буковинці?

11:10
16 березня

Житлові субсидії в неопалювальний період буде перераховано автоматично

11:01
16 березня

У Чернівецькій області сталося 3 пожежі

10:41
16 березня

Чернівецькі підприємства задекларували більше 13-ти мільярдів доходу

10:40
16 березня

Актуально: оновлений порядок заповнення податкової накладної для аграріїв

10:38
16 березня

Чернівецької ОДПІ повідомляє: задекларувати інвестиційний прибуток необхідно до 3 травня

17:14
15 березня

У Чернівцях знову самогубство неповнолітньої

16:58
15 березня

Закриття ФОПів не вплинули на надходження до бюджету

16:56
15 березня

Чернівецький обласний військовий комісаріат інформує

16:39
15 березня

Як примусити батька сплачувати аліменти

16:36
15 березня

Чи потрібно оформляти трудову книжку студенту, який стажується на підприємстві?

16:35
15 березня

Винуватця ДТП, в результаті якого загинула 24-річна жінка, засуджено до 6 років позбавлення волі

16:32
15 березня

Майже 60% вакансій по Чернівецькій області мають заробітну плату вище мінімальної

16:31
15 березня

На Буковині прикордонники затримали молдованина, якого розшукував Інтерпол

16:29
15 березня

ФДМУ по Чернівецькій області потрібні балансоутримувачі для захисних споруд

16:27
15 березня

У бюджеті Чернівців – майже 20 мільйонів роздрібного акцизу

16:25
15 березня

Чернівецькі спортсмени здобули призові місця на 1 етапі Кубку України західного регіону

16:23
15 березня

У Заставні проведено навчально-тренувальні збори рятувальників

16:20
15 березня

Вже 15 чернівчан повернули частину відсотків за іпотеку

16:20
15 березня

Про статус пенсіонера для несплати ЄСВ податкову повідомляти не потрібно

16:19
15 березня

Чернівецька податкова чекає усіх, хто має квартирантів

11:30
15 березня

Двох буковинців судитимуть за розбійний напад

11:26
15 березня

З 1 квітня вартість проїзду у Чернівцях може зрости до 4 гривень

15:17
14 березня

Дбайливе ставлення до учасників АТО – в пріоритеті пенсійної служби краю

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
16 березня з 11.00 до 13.00
вул. Шевченка 28, приміщення бізнес-центру відбудеться круглий стіл на тему: «Сучасний стан децентралізації в Чернівецькій області: основні досягнення та виклики».
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
16-18 березня
16-18 березня
17 березня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція за участю генерального директора ФСК «Буковина» Ігоря Наболотного, головного тренера чернівецької команди Олега Ратія та тренера нашого колективу Валентина Слюсаря.
Представники ЗМІ дізнаються про підготовку нашої команди до офіційних матчів і зміни у складі «Буковини».
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Чи повернуть терористи ДНР і ЛНР "віджаті" у Рината Ахметова активи?

Сьогодні, 09:06 / Коментарів: 0
Чи повернуть терористи ДНР і ЛНР "віджаті" у Рината Ахметова активи?Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:

-З кожною годиною, з кожною хвилиною розкриваються нові побробиці, які проливають світло на істині мотиви оголошення РНБО про припинення перевезень між Україною і окупованими територіями Донбасу.

Петро Порошенко в загальному окреслив проблему. Мовляв, доки терористи не повернуть захоплені виробничі об'єкти України - доти триватиме транспортна блокада.

Тобто, не доля полонених турбує гаранта Конституції, не окуповані території, не співвітчизники захоплених територій, ні! Петро Порошенко стривожений тим фактом, що акції підприємств Рината Ахметова групи "Д'ТЕК" стрімко полетіли вниз. На фондових біржах Ірландії, Амстердаму, Лондонській та інших біржах з'явилась інформмація, що усі активи Д'ТЕК Донбасу - більше десятка підприємст Ринат Ахметов більше не контролює. Їх контролюють терористи.

"Станом на 15 березня всі активи "ДТЕК Енерго", а саме "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", шахта "Моспінська", "ДТЕК Енерговугілля", ДТЕК Зуївська ТЕС", "ДТЕК Донецькобленерго", "Електроналадка", "ДТЕК Сервіс" , "ДТЕК Power Grid", ТОВ "Техремпоставка", ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит", ТОВ "ДТЕК Ровенькіантрацит", які розташовані на територіях, неконтрольованих урядом України, були вилучені самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Це так, аби всі знали хто в Україні справжній господар і чиї інтереси в першу чергу захищає її президент Петро Порошенко
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