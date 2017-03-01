Чи повернуть терористи ДНР і ЛНР "віджаті" у Рината Ахметова активи?

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-З кожною годиною, з кожною хвилиною розкриваються нові побробиці, які проливають світло на істині мотиви оголошення РНБО про припинення перевезень між Україною і окупованими територіями Донбасу.
Петро Порошенко в загальному окреслив проблему. Мовляв, доки терористи не повернуть захоплені виробничі об'єкти України - доти триватиме транспортна блокада.
Тобто, не доля полонених турбує гаранта Конституції, не окуповані території, не співвітчизники захоплених територій, ні! Петро Порошенко стривожений тим фактом, що акції підприємств Рината Ахметова групи "Д'ТЕК" стрімко полетіли вниз. На фондових біржах Ірландії, Амстердаму, Лондонській та інших біржах з'явилась інформмація, що усі активи Д'ТЕК Донбасу - більше десятка підприємст Ринат Ахметов більше не контролює. Їх контролюють терористи.
"Станом на 15 березня всі активи "ДТЕК Енерго", а саме "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", шахта "Моспінська", "ДТЕК Енерговугілля", ДТЕК Зуївська ТЕС", "ДТЕК Донецькобленерго", "Електроналадка", "ДТЕК Сервіс" , "ДТЕК Power Grid", ТОВ "Техремпоставка", ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит", ТОВ "ДТЕК Ровенькіантрацит", які розташовані на територіях, неконтрольованих урядом України, були вилучені самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР", - йдеться в повідомленні.
Це так, аби всі знали хто в Україні справжній господар і чиї інтереси в першу чергу захищає її президент Петро Порошенко