Гучна заява: наступним сяде Порошенко

Хмари над Президентом згущуються: "справу Насірова" вже назвали початком падіння нинішньої владної команди на Банковій Момент істини, старт операції американських спецслужб “Наступник” - так у політичних верхах трактують ситуацію із несподіваним затриманням головного податківця країни Романа Насірова, якого підозрюють у фінансових махінаціях на 2 мільярди гривень, пише газета "Експрес".Резонансу справа набула, по-перше, тому, що до рук детективів Національного антикорупційного бюро уперше з часів Майдану потрапив чиновник такого високого рангу - керівник служби, яка фактично контролює усі фінансові потоки країни. Те, що Державна фіскальна служба має неабиякі можливості для зловживань, підтвердив міністр фінансів Олександр Данилюк.За його словами, поле для зловживань службі дає контроль над базами даних та ІТ-системою. “Що таке IT-системи в нашій ДФС? Це необмежені можливості щось комусь підправити, укинути якийсь ПДВ, щось дописати або видалити. І при цьому ніхто не може їх перевірити. У них - замкнений цикл”, - зауважив міністр. По-друге, Роман Насіров - не просто керівник фіскальної служби. Він один з найближчих соратників глави держави, якого відкрито підтримувла пропрезидентська парламентська більшість. Насірова також утотожнювали з одним із основних центрів збору тіньової готівки - у тому числі й на фінансування президентської партії. Опоненти Порошенка вже смакують відчуття нової реальності."Пане Порошенко, ваша безвідповідальність і невміння керувати державою завело націю в глухий кут. Відсутність позитивних змін і реформ призводить до того, що люди гинуть. Ви саботуєте очищення влади і боротьбу з корупцією. Ваші люди відновили і очолили всі старі схеми, з яких ви отримуєте мільярдні прибутки. Не потрібно прикриватися війною і вишиванкою. Ми всі вже побачили, хто є хто. Ви будете відповідати за свої вчинки. Просто так вам з рук це не зійде", - заявив днями народний депутат Володимир Парасюк."Те, що я зараз відчуваю, це не страх чи сум'яття. Я відчуваю рішучість продовжити боротьбу проти людей, які добивають мою країну. Схоже, їх нічого не навчила історія Януковича. Тому хочу сказати і Порошенку, і Гройсману, і Грицаку, і Луценку - ви наступні!" - а це вже слова Юлії Марушевської, члена команди Саакашвілі, соратник якого, Углава Гізо, є першим заступником НАБУ, і саме він здійснював супровід операції з арешту Насірова.Відповідь Порошенка не забарилася. У той самий час, як НАБУ взялося за справу Насірова, ГПУ та СБУ розпочали обшуки квартир та офісів відразу декількох представників команди Міхеїла Саакашвілі.“Шкода, що в діях проти мене та моєї команди влада впала нижче від плінтуса... Якби справа не стосувалася моєї любої України, яка потопає в корупції та злиднях, це було б дуже кумедно, а так - сумно за людей, які докотились до цих методів, але ще сумніше за країну”, - заявив Саакашвілі.Про це - в розмові з експертом Інституту соціальних технологій “Соціополіс” Ярославом Макітрою, головою підкомітету з протидії відмиванню брудних коштів у ВР попереднього скликання Анатолієм Гриценком та політологом Ігорем Лосєвим.Я. Макітра: - По-перше, це вказує на те, що Національне антикорупційне бюро не підконтрольне, принаймні на нинішньому етапі, Президентові України. Адже Насіров - дуже близька до Петра Порошенка людина. По-друге, кінці цієї справи варто шукати в наших західних партнерів. Українським чиновникам чітко демонструють, що люди з оточення Президента можуть мати проблеми, і що близькість до Порошенка -- не індульгенція, а обтяжлива обставина. Це дуже серйозний дзвінок для керівника країни. В Україні вже немає такої монополії на управління і силу, яка була раніше, протягом понад 25 років керівництва українською державою.Я. Макітра: - Так. Цілком імовірно, що аудіозаписи Олександра Онищенка (скандального депутата-втікача, якого підозрюють в організації схем із розкрадання українського газу) стосуються безпосередньо тієї справи, в якій проходить Насіров. Принаймні НАБУ згадує про схеми Онищенка й демонструє відповідні документи. Не відкидаю, що пан Онищенко передав дані до ФБР, і в Штатах дали згоду на переслідування Насірова через голову Президента. Свідчення Онищенка можуть лягати в основу всієї цієї заплутаної історії. Політики антикорупціонери, як-от Лещенко та Сакварелідзе, вже кажуть, що тут є питання не до Насірова, а до Президента. Онищенко - важливий свідок у справі, яка стосується Порошенка. Ми бачимо серйозний підкоп і розуміємо, що він не міг бути зроблений без зовнішніх сил. Реакція інформаційного блоку Президента (а там здебільшого мовчать) свідчить про серйозну розгубленість команди Порошенка. Думаю, будуть ще гучні затримання, оголошення підозр високопосадовцям. Справа Насірова має всі шанси стати переломною.І. Лосєв: - У нашій країні зазвичай нічого не роблять, не довівши до відома Президента. Але реакція Президента та членів його фракції у Верховній Раді дає підстави вважати, що оголошення підозри Насірову було зроблено без згоди Порошенка. Тому роль Заходу в справі Насірова може бути визначальною. Наш Президент далеко не святий, це всім відомо. Якщо наші лідери не здатні самостійно керувати країною, то США чи інші західні партнери змушені давати їм копняка. Зверніть увагу: до 2019 року Україна повинна віддати МВФ 18 мільярдів зовнішніх позик. Чи можуть у Вашингтоні сподіватися на справне повернення кредиту, якщо в Україні корупція цвіте буйним квітом?!А. Гриценко: - Це вперше в історії України оголошено підозру ключовій фігурі, яка причетна до корупційних схем і до реалізації “понятійних” домовленостей Президента-олігарха з іншими олігархами. Не можу пригадати іншої фігури такого калібру, проти якої б відкрили серйозне кримінальне провадження. Подивіться, як заметушилася влада, передусім команда Порошенка. Щоб перевести увагу суспільства з власних олігархічних оборудок, з розкрадених “під патронатом” мільярдів, вона починає тупий пресинг на опозицію, на ходу вигадує "мільйонні збитки", як у випадку тиску на Юлію Марушевську та інших соратників Міхеїла Саакашвілі. Виглядає це непереконливо, тупо, огидно. Скидається на агонію.Я. Макітра: - Справа Насірова може стати початком падіння нинішньої влади. Це станеться у разі неправильних дій у зв'язку з її розслідуванням. Нині команда Президента на роздоріжжі: здати пана Насірова не може собі дозволити (бо у такому разі розбіжаться решта членів команди) і, як витягти його з цієї історії, не знає. Упевнений, історія з Насіровим, як мінімум, послабить команду Порошенка, як максимум - призведе до її усунення.А. Гриценко: - Петро Порошенко втратив довіру та підтримку людей, які в складних для країни умовах віддали за нього свій голос. Очевидно, що до цього призвела жадоба наживи й просто безконтрольної влади. Якщо Петро Порошенко думає, що на Заході не бачать отих всіх ігрищ, коли гвалтують суд, слідство, прокуратуру, то дуже помиляється. Я спілкуюся з представниками західних держав - наших партнерів. Вони вже не мають ілюзій щодо цієї влади. Вони зрозуміли: Порошенко та його команда різняться від влади Януковича лише тим, що говорять англійською. Їх терпітимуть доти, доки терпітиме український народ.Єдине, чого ще не зрозумів гарант: народ чекає вже не справедливості - він чекає відплати! І сховатися під ковдрою з довідками-діагнозами встигнуть не всі.Я. Макітра: - Цілком імовірно, що так. Чи це відбудеться, залежить від поведінки Порошенка. Він або змушений буде віддати частину влади, або намагатиметься втримати ситуацію силовим способом (в країні, де триває війна, можна багато сценаріїв вигадати, як приклад -- запровадити надзвичайний стан). Якщо ж Порошенко не погодиться на перше і не реалізує друге, то може втратити владу взагалі.А. Гриценко: - Якщо і цього разу гарант згвалтує слідство, згвалтує суд, принизить НАБУ, тоді, сподіваюсь, в Україні та за її межами, нарешті зрозуміють, хто насправді головний корупціонер. Порошенко загнав себе в глухий кут давно. Офшорами, сліпими трастами, “роттердамськими” оборудками, торгівлею на крові, провалом реформ і щоденною PR-брехнею. Якщо він дозволить Насірову вийти на волю, то поховає себе як політика. І відкриє перспективу для країни.І. Лосєв: - Нам треба якомога швидше змінювати владу, бо в умовах війни ця влада дуже ненадійна. Вона задля своїх інтересів або, як писав Шевченко, “ради лакомства нещасного” може нехтувати інтересами України. У час же війни Україна потребує на найвищих посадах національних аскетів, національних фанатиків, у позитивному сенсі цього слова, а не ненажер і любителів солодкого життя. Люди вимагають справедливого розгляду справи Насірова без звичної для нашої судової системи фокусів. Такий тиск дуже потрібний! Ну що це таке?! Три роки минуло, а правосуддя як не було, так і немає, як сиділи в нас на кожному кроці “діамантові” прокурори, так і сидять. Або влада проводитиме реформи й велике очищення країни, або піде геть під три чорти!- Прізвища, за великим рахунком, значення не мають, якщо це буде чесна та професійна людина, готова працювати на країну. Це може бути чи той самий Вакарчук, чи та ж Юля Марушевська, чи навіть хтось маловідомий, що зараз працює у вузькій професійній сфері. Але час Порошенка наближаться до кінця, це точно.Наталія ВАСЮНЕЦЬ