У Чернівцях знову самогубство неповнолітньої

Неповнолітня мешканка Чернівців 2000 року народження 14 березня вчинила самогубство - повісилася у власній квартирі.
За інформацією Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області, 17-річна дівчина мешкала у тому ж будинку та під'їзді, де минулого тижня повісився 16-річний хлопець. За даними правоохоронців, вони товаришували, дівчина сильно сумувала за загиблим.
Тіло дівчини виявили по обіді в її помешканні. Смерть у поліції кваліфікують як "самогубство", обставини трагедії з'ясовують.
джерело: МБ