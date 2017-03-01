Закриття ФОПів не вплинули на надходження до бюджету

З початку року усі негативні прогнози щодо ризиків підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, зокрема, подальшої тінізації бізнесу через збільшення податкового тиску, у першу чергу, на «загальносистемників», зазнали краху.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Як свідчать останні показники, у січні 2017 року лише 10,3% від загальної кількості ФОПів припинило свою діяльність, а в лютому цей відсоток становив лише 3%. При цьому не відбулося скорочення надходжень внаслідок сплати ЄСВ від фізичних осіб – підприємців, а навпаки у порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається збільшення цього показника на 46,2 %. Як правило, знімаються з обліку лише ті підприємці, які фактично не займалися діяльністю та не сплачували до бюджету жодних внесків.

Натомість щомісяця збільшується кількості ФОПів, що готові офіційно сплачувати ЄСВ. Станом на 01.03.2017 в області їх обліковувалось 46291. А заплановані результати від запровадження обов’язкової сплати мінімального єдиного соціального внеску для усіх підприємців починають давати свої плоди, у вигляді збільшення надходжень до бюджету Пенсійного фонду.

