Чернівецький обласний військовий комісаріат інформує

Чернівецький обласний військовий комсаріат протягом останніх 2-х тижнів відправив девятьох буковинців для участі в навчальних зборах з оперативним резервом першої черги. Вчора 14 березня 2017 року було відправлено на військові збори 3-х військовозобов’язаних до 28 окремої механіхованої бригади (смт.Чорноморське Одеська обл.). Раніше 9 березня 2017 року з Чернівецької області було направлено 6 військовозобовязаних для проходження навчальних зборів у 59 окремій мотопіхотній бригаді (м.Гайсин Вінницької обл.). Для проведення навчань залучалися громадяни Чернівецької області, які мають бойовий досвід, отриманий під час проведення АТО на території Луганської та Донецької областей.

Зауважуємо, що основним завданням зборів з оперативним резервом першої черги є підвищення та підтримання військової навченості з метою виконання завдань по захисту держави на професійному рівні.

Сьогодні важливо не допустити втрати для Збройних Сил підготовлених військовослужбовців, які були звільнені з військової служби і брали безпосередню участь у бойових діях, зберегти накопичений бойовий потенціал підрозділів.

Також повідомляємо, що військовзобов"язаним буде здійснено виплату добових (відповідно до військових звань) а саме:

для офіційно працевлаштованих – середня заробітна плата підприємства пропорційно часу перебування на зборах, та добові;

для безробітних – мінімальна заробітна плата пропорційно часу перебування на зборах, та добові.

Разом з тим за резервистами які залучаються на навчальні збори зберігається місце роботи, середня заробітна плата та усі інші соціальні виплати.

Дані збори будуть проходити на військових полігонах та триватимуть протягом місяця, під час яких особовий склад який був залучений до проведення навчальних зборів отримає додаткові теоретичні, практичні знання та навички у виконанні завдань за призначенням, які за необхідністю використаються для надійного захисту нашої Батьківщини.

В майбутньому планується проводити подібні заходи в квітні та травні цього року.