Як примусити батька сплачувати аліменти

МІНІСТР ЮСТИЦІЇ РОЗ’ЯСНЮЄ

Доброго дня, пане Міністре. Звертаюся до Вас за допомогою, бо інших методів як примусити батька нашої дитини сплачувати аліменти не знаю. За 4 роки з дня народження дитини ми отримали від нього допомогу лише кілька разів. Всі мої умовляння і благання зважити на те, що це його дитина ніяк не подіяли. Допомоги ми так і не дочекалися. Скажіть будь-ласка чи є можливість примусити його сплачувати аліменти і компенсувати нам ті кошти, які не були сплачені за ці роки?

Бокла Л.В.

На жаль стягнення аліментів з безвідповідальних батьків, які ухиляються від допомоги своїй же дитині є гострою проблемою для всієї країни. Однак не варто впадати у відчай. Чинне законодавство дає реальну можливість захистити свої права і права дитини.

Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач надасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати.

У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за 3 роки. Для цього позивачу необхідно звернутися з позовом про стягнення аліментів за минулий час до суду першої інстанції з відповідною заявою.

Позовна заява подається до суду за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем перебування відповідача, або за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

До позовної заяви необхідно долучити докази того, що позивач вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача. Такими доказами можуть бути пояснення сторін, третіх осіб або ж їхніх представників, допитаних як свідків, показань інших свідків, листів, телеграм, повідомлень, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів тощо.

Тобто доказами у такого роду справах можуть стати будь-які фактичні дані, на підставі яких суд зможе встановити наявність обставин, що обґрунтовують вимоги.

За наявності таких доказів суд має стати на сторону позивача та стягнути аліменти з відповідача.

Однак хочу наголосити, що кожна така справа потребує індивідуального підходу та ознайомлення з усіма деталями. Тому, раджу звернутися за консультацією до наших адвокатів системи безоплатної правової допомоги. Наші юристи залюбки допоможуть Вам розібратися з цією ситуацією та домогтися позитивного для Вас рішення.

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