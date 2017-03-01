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Новини
17:14
15 березня

У Чернівцях знову самогубство неповнолітньої

16:58
15 березня

Закриття ФОПів не вплинули на надходження до бюджету

16:56
15 березня

Чернівецький обласний військовий комісаріат інформує

16:39
15 березня

Як примусити батька сплачувати аліменти

16:36
15 березня

Чи потрібно оформляти трудову книжку студенту, який стажується на підприємстві?

16:35
15 березня

Винуватця ДТП, в результаті якого загинула 24-річна жінка, засуджено до 6 років позбавлення волі

16:32
15 березня

Майже 60% вакансій по Чернівецькій області мають заробітну плату вище мінімальної

16:31
15 березня

На Буковині прикордонники затримали молдованина, якого розшукував Інтерпол

16:29
15 березня

ФДМУ по Чернівецькій області потрібні балансоутримувачі для захисних споруд

16:27
15 березня

У бюджеті Чернівців – майже 20 мільйонів роздрібного акцизу

16:25
15 березня

Чернівецькі спортсмени здобули призові місця на 1 етапі Кубку України західного регіону

16:23
15 березня

У Заставні проведено навчально-тренувальні збори рятувальників

16:20
15 березня

Вже 15 чернівчан повернули частину відсотків за іпотеку

16:20
15 березня

Про статус пенсіонера для несплати ЄСВ податкову повідомляти не потрібно

16:19
15 березня

Чернівецька податкова чекає усіх, хто має квартирантів

11:30
15 березня

Двох буковинців судитимуть за розбійний напад

11:26
15 березня

З 1 квітня вартість проїзду у Чернівцях може зрости до 4 гривень

15:17
14 березня

Дбайливе ставлення до учасників АТО – в пріоритеті пенсійної служби краю

13:14
14 березня

Чернівецькі підприємці сплатили за ліцензії більше двох мільйонів

13:13
14 березня

Законодавчі новації для платників акцизного податку

13:13
14 березня

За дарунок або спадок – сплатіть податок

13:08
14 березня

У Чернівцях пройде тиждень «Видавництва Старого Лева» (програма)

11:28
14 березня

Чернівецькі підприємства сплатили 12,6 млн. грн. податку на прибуток

11:18
14 березня

Буковинці можуть задекларувати доходи в електронному вигляді

11:15
14 березня

Довідку про доходи можна отримати не відвідуючи податкову

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
16 березня з 11.00 до 13.00
вул. Шевченка 28, приміщення бізнес-центру відбудеться круглий стіл на тему: «Сучасний стан децентралізації в Чернівецькій області: основні досягнення та виклики».
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
16-18 березня
16-18 березня
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Чи потрібно оформляти трудову книжку студенту, який стажується на підприємстві?

Сьогодні, 16:36 / Коментарів: 0
Стаття 48 КЗпП передбачає ведення трудових книжок студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві, установі, закладі.
Порядок укладення договору про стажування, його типова форма затверджені постановою КМУ від 16.01.2013 р. № 20.
Окрім того, відповідно до ст. 29 Закону «Про зайнятість населення» студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.

Про це повідомляє Ірина ОЩИПКО начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

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