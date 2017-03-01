Винуватця ДТП, в результаті якого загинула 24-річна жінка, засуджено до 6 років позбавлення волі

Сторожинецький районний суд визнав винним 45-річного жителя Сторожинецького району Чернівецької області у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 ( порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Так, 19 серпня 2016 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи справним вантажним фургоном,рухаючись в напрямку м. Сторожинець, не впорався з керування та здійснив наїзд на двох пішоходів, після чого в’їхав в автомобіль.

Як з’ясувалось у ході досудового розслідування потерпілими виявилось молоде подружжя.

В результаті вказаної дорожньо-транспортної пригоди 24-річна жінка загинула, а чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Суд підтримав позиції прокуратури та призначив винуватцю ДТП покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

