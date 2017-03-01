Майже 60% вакансій по Чернівецькій області мають заробітну плату вище мінімальної

З початку року продовжується позитивна тенденція щодо зростання кількості вакансій на підприємствах області. За цей час 773 підприємства, установи та організації області поінформували службу зайнятості про наявність 2776 вакантних посад (з них 2657 вакансій, що потребують укомплектування службою зайнятості), що в 1,4 рази більше в порівнянні із січнем-лютим 2016 року. Про це повідомляє в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.



«Збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 гривень підвищило мотивацію безробітних до пошуку роботи та оживило ринок праці. За сприяння служби зайнятості вже забезпечено роботою 1227 буковинців, що в 1,3 рази більше, ніж за відповідний період минулого року. Середній розмір оплати праці в розрахунку на одну вакансію склав 3242,5 грн. проти 1910,4 грн. минулорічного показника. Найвищий середній розмір оплати праці у м.Новодністровськ (4035 грн), у Сторожинецькому районі (3425 грн) та у Заставнівському районі (3402 грн), найнижча у Новоселицькому районі. Загалом, питома вага вакансій із заробітною платою вище мінімальної склала 58,4%» - повідомила Любов Кожолянко.



За її словами, станом на 1 березня 2017 року кількість актуальних вакансій склала 909 одиниць, що 1,3 рази більше, ніж станом на 1 березня 2016 року. На 387 вакансій роботодавці пропонують мінімальну заробітну плату, від мінімальної до середньої заробітної плати по області 446 вакансій та 76 вакансій вище середньої по області.



За видами економічної діяльності, найбільша кількість вакансій знаходиться на підприємствах переробної промисловості (27,1%) та транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (14,2%).