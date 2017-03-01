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17:14
15 березня

У Чернівцях знову самогубство неповнолітньої

16:58
15 березня

Закриття ФОПів не вплинули на надходження до бюджету

16:56
15 березня

Чернівецький обласний військовий комісаріат інформує

16:39
15 березня

Як примусити батька сплачувати аліменти

16:36
15 березня

Чи потрібно оформляти трудову книжку студенту, який стажується на підприємстві?

16:35
15 березня

Винуватця ДТП, в результаті якого загинула 24-річна жінка, засуджено до 6 років позбавлення волі

16:32
15 березня

Майже 60% вакансій по Чернівецькій області мають заробітну плату вище мінімальної

16:31
15 березня

На Буковині прикордонники затримали молдованина, якого розшукував Інтерпол

16:29
15 березня

ФДМУ по Чернівецькій області потрібні балансоутримувачі для захисних споруд

16:27
15 березня

У бюджеті Чернівців – майже 20 мільйонів роздрібного акцизу

16:25
15 березня

Чернівецькі спортсмени здобули призові місця на 1 етапі Кубку України західного регіону

16:23
15 березня

У Заставні проведено навчально-тренувальні збори рятувальників

16:20
15 березня

Вже 15 чернівчан повернули частину відсотків за іпотеку

16:20
15 березня

Про статус пенсіонера для несплати ЄСВ податкову повідомляти не потрібно

16:19
15 березня

Чернівецька податкова чекає усіх, хто має квартирантів

11:30
15 березня

Двох буковинців судитимуть за розбійний напад

11:26
15 березня

З 1 квітня вартість проїзду у Чернівцях може зрости до 4 гривень

15:17
14 березня

Дбайливе ставлення до учасників АТО – в пріоритеті пенсійної служби краю

13:14
14 березня

Чернівецькі підприємці сплатили за ліцензії більше двох мільйонів

13:13
14 березня

Законодавчі новації для платників акцизного податку

13:13
14 березня

За дарунок або спадок – сплатіть податок

13:08
14 березня

У Чернівцях пройде тиждень «Видавництва Старого Лева» (програма)

11:28
14 березня

Чернівецькі підприємства сплатили 12,6 млн. грн. податку на прибуток

11:18
14 березня

Буковинці можуть задекларувати доходи в електронному вигляді

11:15
14 березня

Довідку про доходи можна отримати не відвідуючи податкову

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
16 березня з 11.00 до 13.00
вул. Шевченка 28, приміщення бізнес-центру відбудеться круглий стіл на тему: «Сучасний стан децентралізації в Чернівецькій області: основні досягнення та виклики».
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
16-18 березня
16-18 березня
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Майже 60% вакансій по Чернівецькій області мають заробітну плату вище мінімальної

Сьогодні, 16:32 / Коментарів: 0
З початку року продовжується позитивна тенденція щодо зростання кількості вакансій на підприємствах області. За цей час 773 підприємства, установи та організації області поінформували службу зайнятості про наявність 2776 вакантних посад (з них 2657 вакансій, що потребують укомплектування службою зайнятості), що в 1,4 рази більше в порівнянні із січнем-лютим 2016 року. Про це повідомляє в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.

«Збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 гривень підвищило мотивацію безробітних до пошуку роботи та оживило ринок праці. За сприяння служби зайнятості вже забезпечено роботою 1227 буковинців, що в 1,3 рази більше, ніж за відповідний період минулого року. Середній розмір оплати праці в розрахунку на одну вакансію склав 3242,5 грн. проти 1910,4 грн. минулорічного показника. Найвищий середній розмір оплати праці у м.Новодністровськ (4035 грн), у Сторожинецькому районі (3425 грн) та у Заставнівському районі (3402 грн), найнижча у Новоселицькому районі. Загалом, питома вага вакансій із заробітною платою вище мінімальної склала 58,4%» - повідомила Любов Кожолянко.

За її словами, станом на 1 березня 2017 року кількість актуальних вакансій склала 909 одиниць, що 1,3 рази більше, ніж станом на 1 березня 2016 року. На 387 вакансій роботодавці пропонують мінімальну заробітну плату, від мінімальної до середньої заробітної плати по області 446 вакансій та 76 вакансій вище середньої по області.

За видами економічної діяльності, найбільша кількість вакансій знаходиться на підприємствах переробної промисловості (27,1%) та транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (14,2%).
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