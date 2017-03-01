На Буковині прикордонники затримали молдованина, якого розшукував Інтерпол

Сьогодні вранці в пункт пропуску «Мамалига» прибув легковий автомобіль «БМВ» під керуванням громадянина Молдови. Під час проведення заходів прикордонного контролю стосовно даного громадянина відбулося спрацювання бази даних Інтерпол. Під час встановлення обставин прикордонники Чернівецького загону з’ясували, що 29-річний молдованин знаходиться в міжнародному розшуку за підозрою у пограбуванні, скоєному на території Австрії.
По даному факту проінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Затриманого чоловіка прикордонники передали представникам Національної поліції.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.