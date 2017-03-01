ФДМУ по Чернівецькій області потрібні балансоутримувачі для захисних споруд

Відповідно до Порядку використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 253 та у зв’язку з ліквідацією ВАТ „Чернівціриба” та ВАТ „Чернівцім’ясопромсервіс”, регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області пропонує бажаючим стати новими балансоутримувачами об’єктів державної власності (захисні споруди цивільного захисту) – сховища (м.Чернівці, вул. М.Тореза, 31) та сховища (м.Чернівці, вул. Коломийська, 9-а), взявши їх на відповідальне безоплатне зберігання.
З пропозиціями просимо звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21-А, каб. № 3.
Контактний телефон для довідок: 55-42-35.