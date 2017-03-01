У бюджеті Чернівців – майже 20 мільйонів роздрібного акцизу

Упродовж двох місяців цього року надходження від роздрібної торгівлі підакцизними товарами збагатили бюджетний кошик Чернівців на 19,2 млн. грн., що на 202,8 тис. грн. перевищує показники минулого року.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Відповідно до Закону України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII з 1 січня 2017 року з 01.01.2017 року скасовано акцизний податок для роздрібних реалізаторів пального та відповідно ставку для роздрібного продажу пального. Водночас, зросли ставки акцизного податку на пальне – на 12-44% в залежності від його виду (Закон №1791-VIII).

Крім того, з 1 січня 2017 року подання звітності за формами №№1-РА та 1-РТ скасовано (Закон №1791-VIII). Також до підприємців не застосовуватимуться штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання з недостовірними відомостями звітів за формами №№1-РА та 1-РТ з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту.

Чернівецька ОДПІ нагадує: роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, тільки за наявності у них ліцензій.

Нагадаємо, що з початку цього року чернівецькі водії більше не сплачують у вартості пального акцизний податок із роздрібної реалізації підакцизних товарів у розмірі 5%. Натомість, з метою компенсації бюджетам коштів від скасованого збору, відбулось збільшення ставок „звичайного” акцизного податку на паливо.



