Чернівецькі спортсмени здобули призові місця на 1 етапі Кубку України західного регіону

12 березня 2017 року в Рівненській області пройшов 1 етап Кубку України західного регіону. У змаганнях брали участь й наші чернівецькі мотокросмени.

Зокрема, Скрипніков Олег здобув 1 місце у класі „ветерани” 2 вікова група. А Максим Купіна виборов 3 місце в класі „МХ2”.

Загалом СТК „Буковина” здобула 2 командне місце в цьому етапі Кубку України.



26 березня у селі Киселів Кіцманського району Чернівецької області відбудеться 2 етап Кубку України (західного регіону). Отож, чекаємо на високі результати наших спортсменів!



Також варто нагадати, що 18-19 березня 2017 року в Чернівцях (готель Буковина) відбудеться міжнародний семінар FIM для підготовки фахівців з організації та проведення Чемпіонату Світу.

Інструктором семінару буде координатор світової комісії мотокросу FIM Дірк Де Нев ( Швейцарія). В семінарі окрім представників України візьмуть участь ще біля 15 іноземних фахівців.

А напередодні, 17 березня в Чернівцях відбудеться семінар з підготовки тренерського складу, який проведе Харківська академія фізкультури і спорту, професор В.Градусов.



