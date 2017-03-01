У Заставні проведено навчально-тренувальні збори рятувальників

З метою відпрацювання дій пожежно-рятувальних підрозділів під час ліквідації пожеж, а також задля удосконалення професійної майстерності вогнеборців, 14 березня у місті Заставна було проведено навчально-тренувальні збори з особовим складом Заставнівського районного сектору Управління та Державної пожежно-рятувальної частини № 5. Окрім рятувальників, на заході були присутні також представники місцевих органів влади.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області .
Навчально-тренувальні збори складалися з теоретичної та практичної частин. Спочатку присутнім було доведено статистику пожеж на території області від початку року, вказано основні причини їх виникнення, проведено навчальні лекції щодо дій рятувальників у таких ситуаціях. Проаналізувавши почуту інформацію, вогнеборці приступили до виконання практичної частини – безпосередньої ліквідації умовних пожеж у різних закладах. Так, для першої локації було обрано приміщення місцевої загальноосвітньої школи № 2, де, згідно із задумом навчань, сталося загорання на горищі. Рятувальники провели евакуацію школярів та працівників закладу із приміщення. Далі проводилась ліквідація пожежі. У другому випадку рятувальники вдосконалювали свою майстерність під час ліквідації умовної пожежі на об’єкті підвищеної пожежної небезпеки - у складському приміщенні зерносховища.
«Подібні тренування Управління ДСНС України у Чернівецькій області організовує регулярно, – зазначив перший заступник начальника Управління Андрій Мамавко. – Адже удосконаливши свої професійні навички під час ліквідації умовних пожеж, рятувальники зможуть швидше та ефективніше приборкувати полум’я у реальних загрозливих ситуаціях, запобігши при цьому значним втратам внаслідок пожежі».