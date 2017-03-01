Вже 15 чернівчан повернули частину відсотків за іпотеку

З початку року 15 чернівчан звернулись до Чернівецької ОДПІ, щоб використати своє законне право на податкову знижку та повернути частину сплачених відсотків за іпотечним кредитом. Декларанти претендують на отримання 86 тис. грн. податкової знижки.

Нагадаємо, що реалізувати право на податкову знижку чернівчани зможуть до кінця цього року. Для того, щоб отримати податкову пільгу, необхідно задекларувати доходи, отримані у 2016 році, та підтвердити понесені витрати. До таких витрат, зокрема, можна віднеси витрати на оплату відсотків за іпотечним кредитом, вартості навчання, штучного запліднення та страхових платежів відповідно до ст. 166 Податкового кодексу України.