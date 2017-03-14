Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Кримінал за перешкоджання журналістам в ЧернівцяхРобота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс. Першими почали перевізники… Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.
Ігор БУРКУТ, політолог:
БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
- Нічна блокада. У Чернівцях знову горіли шини, а депутати засідали вночі. - Селяни не можуть визначитися, давати землю АТОвцям чи залишити під пасовище. - У селі Шипинці депутат будує автомийку, а громада проти. - У Мамаївцях громада відкликала депутата. - Депутати знову хочуть забрати 400 мільйонів у "Добробуту". - Головний лікар стоматполіклініки і далі судиться з міськрадою. - Учасники Студреспубліки вивчали процеси індустріалізації в дії на Гравітоні. - Рибалки протестували проти малих ГЕС. - У Чернівцях відбудуться боксерські поєдинки "білих комірців".