Двох буковинців судитимуть за розбійний напад

Чернівецька місцева прокуратура передала до суду обвинувальний акт відносно двох мешканців Чернівецької області за обвинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч.2. ст.187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22-річний мешканець Хотинського району та 26-річний мешканець Глибоцького району, за попередньою змовою, на території приватного підприємства в м. Чернівці вчинили напад на чернівчанина та побили його. В результаті розбійного нападу обвинувачені заволоділи чоловічою сумкою вартістю 5000 грн., в якій знаходились грошові кошти в сумі 120 тис.грн, планшет вартістю 5000 грн., а також 3 банківських картки. З місця події зловмисники пішли в невідомому напрямку, а викраденими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд.
За скоєне чоловікам загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від семи до десяти років із конфіскацією майна.